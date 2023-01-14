По словам Джапаровой, зарубежный визит украинского лидера зависит от многих факторов, в том числе и от ситуации на фронте.

Президент Владимир Зеленский хочет лично посетить ООН и выступить на Генассамблее накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в комментарии Associated Press. По ее словам, зарубежный визит украинского лидера зависит от многих факторов, в том числе и от ситуации на фронте.

"Наш президент хотел бы приехать, имеет желание, но все еще вопрос, будет ли ситуация с безопасностью такая, которая позволит ему приехать", - пояснила заместитель министра.

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Ранее посол Украины в ООН Сергей Кислица сообщил, что Генеральная Ассамблея уже запланировала дебаты на высоком уровне относительно войны на 23 февраля, а на годовщину вторжения должно пройти министерское заседание Совета Безопасности. Джапарова добавила, что Зеленский хочет, чтобы ООН приняла резолюцию по украинской формуле мира, а также поддержала создание Спецтрибунала против России.

Война в Украине и ООН

Россия использует ООН как площадку для распространения фейков об Украине. Именно российская делегация предложила принять резолюцию относительно "военных биолабораторий в Украине, но ее не поддержали.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 18 096 жертв среди гражданского населения с начала российского вторжения: 6952 убитых и 11 144 раненых.

В начале декабря 2022 года стало известно, что в ООН циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала по типу Нюрнберга, чтобы привлечь руководство РФ к ответственности за преступления агрессии в Украине.

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