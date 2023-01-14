В ООН заявили, что с начала российского вторжения в Украину жертвами стали более 18 тысяч человек.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 18 096 жертв среди гражданского населения с начала российского вторжения: 6952 убитых и 11 144 раненых.

Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН, где рассматривается ситуация в Украине, вызванная путинской войной.

"Фактические цифры, вероятно, значительно выше", - отметила она.

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Также УВКПЧ задокументировало более 90 случаев сексуального насилия, связанного с российским вторжением – как метод пыток в местах содержания под стражей и изнасилования, включая групповые, в районах, оккупированных Россией.

Заместитель генсекретаря ООН заявила, что война в Украине приближается к годовщине, а конца боев и страданий не видно.

"В течение всего периода праздников вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по ключевым украинским городам", - сказала Розмари Дикарло.

По ее словам, многие украинцы провели праздники в бомбоубежищах, скрываясь от обстрелов. Нападения продолжались и в новом году, несмотря на объявленное Россией прекращение огня в связи с православным Рождеством. Также она отметила, что боевые действия на Донбассе усилились, особенно в Бахмуте и Соледаре.

Российские удары по Украине: подробности

Глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что российские военные готовятся к новому массированному удару по городам Украины, на что указывают определенные признаки.

Она рассказала, что сейчас россияне отрабатывают слаженность полетов и проводят тренировки теми бомбардировщиками и воздушными ракетоносителями, которые обычно применяют именно для массированных ракетных атак.