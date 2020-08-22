23 и 24 августа перекрывают движение в центре Киева (карта)
Полиция предупреждает о перекрытии дорожного движения транспорта в центре Киева 23-24 августа.
Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, 23-24 августа в связи с проведением массовых мероприятий в центре столицы будет действовать ограничение движения транспорта.
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В частности, движение автомобилей будет перекрыто (с 16:00 23 июня до завершения мероприятий 24 августа) на улицах Трехсвятительская, Владимирская, Михайловская, Малая Житомирская и проезде Владимирский.
Движение автомобилей будет ограничено во время проведения мероприятий на улицах Владимирская; Большая Житомирская; Десятинная; Малая Житомирская и переулок Рыльский.
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24 августа движение будет ограничено:
- улице Владимирской (от ул. Льва Толстого до бульв. Тараса Шевченко)
- бульваре Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади)
- улицы Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади)
- улицы Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик)
- улицы Большая Житомирской (от ул. Владимирской до ул. Михайловской)
- улице Михайловской, Владимирском спуске
В связи с ограничениями движения будут изменены маршруты общественного транспорта.
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