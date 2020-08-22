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23 и 24 августа перекрывают движение в центре Киева (карта)

10:15, 22 августа 2020
Общество
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Пробки в Киеве - 23 и 24 августа перекрывают движение в центре Киева: адреса / Фото УНИАН

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, 23-24 августа в связи с проведением массовых мероприятий в центре столицы будет действовать ограничение движения транспорта.

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В частности, движение автомобилей будет перекрыто (с 16:00 23 июня до завершения мероприятий 24 августа) на улицах Трехсвятительская, Владимирская, Михайловская, Малая Житомирская и проезде Владимирский.

Движение автомобилей будет ограничено во время проведения мероприятий на улицах Владимирская; Большая Житомирская; Десятинная; Малая Житомирская и переулок Рыльский.

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24 августа движение будет ограничено:

  • улице Владимирской (от ул. Льва Толстого до бульв. Тараса Шевченко)
  • бульваре Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади)
  • улицы Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади)
  • улицы Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик)
  • улицы Большая Житомирской (от ул. Владимирской до ул. Михайловской)
  • улице Михайловской, Владимирском спуске

В связи с ограничениями движения будут изменены маршруты общественного транспорта.

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Автор: Виктория Токарева

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