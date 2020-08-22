23 и 24 августа перекрывают движение в центре Киева (карта)

В связи с ограничениями движения 24 августа будут изменены маршруты общественного транспорта.

Полиция предупреждает о перекрытии дорожного движения транспорта в центре Киева 23-24 августа.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, 23-24 августа в связи с проведением массовых мероприятий в центре столицы будет действовать ограничение движения транспорта.

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В частности, движение автомобилей будет перекрыто (с 16:00 23 июня до завершения мероприятий 24 августа) на улицах Трехсвятительская, Владимирская, Михайловская, Малая Житомирская и проезде Владимирский.

Движение автомобилей будет ограничено во время проведения мероприятий на улицах Владимирская; Большая Житомирская; Десятинная; Малая Житомирская и переулок Рыльский.

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24 августа движение будет ограничено:

улице Владимирской (от ул. Льва Толстого до бульв. Тараса Шевченко)

бульваре Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади)

улицы Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади)

улицы Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик)

улицы Большая Житомирской (от ул. Владимирской до ул. Михайловской)

улице Михайловской, Владимирском спуске

В связи с ограничениями движения будут изменены маршруты общественного транспорта.

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Автор: Виктория Токарева