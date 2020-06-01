Politico: Заробитчане Украины ищут пути обратно в Европу

Украинское правительство, которое пытается остановить отток рабочей силы из страны, настаивает, что дома тоже хватает работы.

По всей Европе карантин, введенный для сдерживания пандемии коронавируса, отрезал страны от иностранной рабочей силы, на которую они обычно полагались. Поэтому появился острый дефицит работников, которые бы собрали урожаи фруктов и овощей.

Один из главных источников рабочей силы - Украина - не хочет заполнять этот пробел. Об этом пишет Politico. В середине марта правительство призвало всех украинцев, которые работают за границей, возвращаться домой, прежде чем границы будут закрыты из-за пандемии. Примерно два миллиона украинских граждан поспешили из Европы к своим семьям. Но теперь они заблокированы дома и отрезаны от источника своих доходов. Поскольку правительство ввело новые жесткие правила, которые определяют, кому можно покидать страну.

Шаг нацелен не только против коронавируса. Он входит в более широкую политику остановить отток рабочей силы и талантов из Украины.

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"Мы хотим попытаться сохранить людей в Украине. И сделаем все возможное для этого. В Украине тоже много работы", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

29-летний Вячеслав работал в Чехии, когда президент Владимир Зеленский объявил о карантине и призвал украинцев возвращаться до остановки всего пассажирского транспорта. Когда его билеты на поезд, а потом и на самолет отменили, ему пришлось добираться до украинской границы через Австрию и Венгрию, чтобы перейти через пограничные пункты, которые все еще были открыты. Сегодня, как и многие из тех, кто поспешил домой, он не рад возвращению в родное село Нижнее Селище. Но мужчина не видит возможностей вернуться на работу за пределами Украины.

"Все сидят дома и ждут. Я не могу вернуться. Украинское правительство в конце концов позволит мне поехать, они говорят, что никого здесь не держат. Но одновременно я понимаю, что не могу поехать, потому что не получил документы, которые бы подтвердили, что я работаю", - сказал Вячеслав.

Украинцы составляют самую большую группу трудовых мигрантов в Евросоюзе. Больше всего их работает в Польше, Италии и Чехии. Большую часть заработанного они отсылают домой. По оценкам Всемирного банка, в 2019 году украинцы перечислили домой 16 миллиардов долларов. Это 10% от ВВП Украины. На Западе Украины, откуда родом Вячеслав, работников считают ценным ресурсом. В одном из местных сел им даже установили памятник.

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Президент Владимир Зеленский рассматривает их иначе. Он сделал возврат примерно 4 миллионов украинцев, которые работают за рубежом, одним из ключевых пунктов своего президентства. В своей инаугурационной речи в прошлом году он сказал, что "каждый из нас трудовой мигрант, который не может найти себя дома". При этом он пригласил украинцев возвращаться в Украину "не просто, чтобы посетить, а чтобы остаться дома".

Украинское правительство ввело ряд программ, призванных поощрить работников остаться в стране. В частности, Politico указывает на программу помощи малому и среднему бизнесу, а также запуск масштабных строительных программ для создания рабочих мест. Но украинские зарплаты остаются среди самых низких в Европе. А коррупция до сих пор имеет эндемические масштабы. Рынок труда нестабилен. А экономический кризис, вызванный коронавирусом, может создать давление на него.

Украина относительно неплохо пережила пандемию. В стране зафиксировали 644 смерти и чуть более 20 тысяч случаев заражения. Но карантин оставил свой отпечаток на трудоустройстве. Более чем 2 миллиона людей потеряли работу или временно не работают. Эту цифру назвал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вячеслав считает, что работники будут и дальше искать работу в Европе, потому что там они могут заработать в 10 раз больше, чем в Украине. А трудоустройство более надежное.

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"Они знают, что работа будет сегодня и завтра. А дома они постоянно ищут кратковременную занятость", - сказал Вячеслав.

В разгар пандемии работа, за которую лучше платят, остается очень привлекательной. Компания Gremi Personal, которая трудоустраивает украинцев в Польше, получила более 4 тысяч звонков на горячую линию в начале апреля. Об этом Politico сказал основатель компании Евгений Кириченко. По его словам, 67% из тех, кто вернулся из Польши из-за карантина, теперь хотят вернуться.

Но наземные пограничные пункты в основном остаются закрытыми. И рекрутинговые компании пока в подвешенном состоянии. В апреле чартерные рейсы должны были доставить украинских заробитчан в Финляндию и Великобританию. Но украинские пограничных не позволили самолету взлететь. Одном самолете отказывали в разрешении на протяжении 9 часов, а пассажиры, которые съехались со всей страны, чтобы полететь работать на британских фермах, оставались в аэропорту, не соблюдая социальное дистанцирование. Инцидент получил огласку. Правительство быстро объяснило свою позицию: украинцам можно работать за границей, но только в том случае, если они получили контракт минимум на три месяца, поселение и транспортировку в обе стороны, а также медицинское страхование, которое покрывает лечение от COVID-19.

Критики говорят, что такие новые условия противоречат Конституции. Но с другой стороны они оправданы законодательством о контроле распространения заболеваний, на что указали в офисе вице-премьер-министра. В результате, хоть работникам на бумаге можно ехать за границу, большинству из них приходится оставаться дома. Поскольку новые требования трудно выполнить. Большинство людей сами организовывают свою транспортировку. Некоторые работники работают по короткострочным контрактам, действие которых меньше, чем три месяца. Кроме того, есть и такие, кто работает вообще без контракта.

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Менеджер по коммуникациям организации "Европа без границ" Павел Кравчук считает, что новые правила правительства "сильно влияют на право людей свободно передвигаться и право покидать страну".

"Это рассматривается как атака и провоцирует большое недоверие к попыткам правительства урегулировать ситуацию", - сказал он.

В Gremi Personal говорят, что пытаются выполнить новые правила и позаботиться, чтобы клиенты компании получали контракты и страхование, как того требует правительство. На прошлой неделе первый чартерный самолет с 178 работниками вылетел в Польшу. Первые две недели после прилета эти люди проведут в карантине. Другие компании организовали чартеры для нескольких сотен работников в Германию и Австрию. Рейсы в Финляндию, Данию, Норвегию и Чехию обсуждаются.

На Западе Украины то, что правительство дало зеленый свет нескольким авиарейсам, не помогает Вячеславу и всем работникам, с которыми он знаком. Он нашел работу на фармакологическом складе в Праге через сеть посредников, которая организует краткосрочную работу для трудовых мигрантов из Украины. Посредники организуют проживание и берут процент с зарплаты, которая выплачивается наличными, чтобы избежать уплаты налогов в обеих странах. Рабочие не подписывают контракты и не хотят этого делать.

"Никто не хочет быть привязанным", - сказал Вячеслав.

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Много людей берутся за такую краткосрочную работу, пользуясь правом безвизовых туристических путешествий, которые ЕС ввел для украинцев в 2017 году. Только Польша позволяет украинцам легально работать в течение периода, определенного правилами "безвиза". Трудовые мигранты уже достаточно давно враждебно относятся к идее платить налоги в Украине с заработанного в ЕС. Потому что считают, что ничего за это не получают.

"Они говорят, что работают в другой стране. И Украина ничего не делает, чтобы их обеспечить. Тогда почему они должны платить налоги?" - говорит Вячеслав.

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