В Украине место жительства детей до 14 лет можно будет зарегистрировать онлайн

Соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Кабинет министров Украины ввел возможность проведения регистрации места жительства ребенка в возрасте до 14 лет в электронной форме.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято на заседании правительства.

«Предусматривается внесение изменений в правила регистрации места жительства и фактически вводится возможность проведения регистрации места жительства ребенка в возрасте до 14 лет в электронной форме», - сказал первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

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Как сообщили в Минцифры, для того, чтобы зарегистрировать место жительства детей, родителям или одному из них необходимо иметь электронную подпись (КЭП). Нужно лишь заполнить заявление на портале «Дія» - и в тот же или на следующий день (кроме выходных) получить уведомление о регистрации. Оплатить административный сбор за услугу можно будет также онлайн.

Сначала услуга будет работать в тестовом режиме в Киеве, Харькове, Ривне, Львове, Луцке, Одессе, Кривом Роге, Виннице, Запорожье и Мариуполе.

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