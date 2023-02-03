Пограничники говорят, что ожидают списки чиновников от всех госорганов.

С тех пор, как в Украине вступила в силу норма о запрете выезда за границу госслужащим, из страны не выпустили двух мужчин. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает УП:

"С момента вступления в действие новых норм 2 должностных лица не были пропущены на выезд из Украины, ведь не подпадали под условия пересечения границы".

В ГПСУ ожидают списки чиновников от всех госорганов. Спикер пограничной службы отметил, что ответственность за соблюдение нормы о запрете выезда госслужащим за границу возлагается прежде всего на самих чиновников и их руководителей.

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Запрет на выезд для чиновников

Ранее Зеленский подписал указ №27/2023, согласно которому украинские чиновники будут иметь возможность выезда за пределы Украины исключительно в служебные командировки.

На следующий день Кабмин принял постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

Сообщалось, что украинские пограничники пока не получили в полном объеме списки чиновников, которые попадают под запрет на выезд за границу, но в ГПСУ имеют право отказать государственным служащим в выезде.

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