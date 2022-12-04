Стороны обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины в вооружении.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как сообщил Залужный в Facebook, обсудили, среди прочего, ситуацию на фронте и потребности Украины в вооружении.

"Поблагодарил за значительные усилия, которые генерал Милли лично, министр обороны Остин и президент Байден прилагают для обеспечения нужд Сил обороны Украины в противостоянии российской полномасштабной агрессии", – отметил он.

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Также, по словам Залужного, он поделился оценками ситуации на фронте и рисков для безопасности, котоыре несут массированные ракетные удары России.

"Детализировал наши запросы в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны. Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до победы", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Война в Украине: роль США

В субботу, 3 декабря, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин обвинил Россию в том, что агрессор с намеренной жестокостью целится в гражданское население и объекты инфраструктуры Украины.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки и союзники работают со странами Ближнего Востока по переброске нескольких зенитно-ракетных комплексов NASAMS в Украину.

Ранее также сообщалось о том, что в Администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность значительного расширения подготовки украинских защитников на американской базе в Германии. Речь идет об обучении 2500 военных ежемесячно.

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