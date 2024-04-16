Теперь в армию будут мобилизовать с 25 лет.

В Украине снизили призывной возраст до 25 лет. Граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации, ждут дополнительные ограничения.

Как говорится в законе №10449, который вступит в силу через месяц со дня, следующего после его опубликования, мобилизация отныне будет происходить мобилизация с 25 лет. Предельный возраст, как и раньше, составляет 60 лет.

Закон о мобилизации - ограничения и основные изменения

Следовательно, все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь с собой военно-учетный документ, а также обязаны предъявлять его по требованию представителей ТЦК, полиции или Государственной пограничной службы.

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Уклонистов ждут ограничения в праве управления транспортным средством. Ко второму чтению депутаты убрали ограничения по выезду за границу (это уже регулируется законодательством) и блокирование счетов.

Ограничение по управлению автомобилем будет накладывать суд по иску ТЦК. Решение об открытии производства будут принимать в течение пяти дней со дня поступления иска. Рассмотрения иска - 30 дней.

Отказ в удовлетворении иска возможен:

если такое ограничение лишит человека ключевого источника средств к существованию;

если гражданин использует автомобиль в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы, ребенка с инвалидностью;

если не будет доказана его обоснованность (в частности, факт игнорирования повестки).

Закон о мобилизации - это нужно знать

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о мобилизации №10449.

Перед этим народные депутаты проголосовали, в частности за изъятие из законопроекта нормы о демобилизации, которая была в первом чтении. Она предусматривала увольнение со службы военных, которые в целом отслужили 36 месяцев во время действия военного положения.

15 апреля закон был возвращен с подписью председателя ВР, а сегодня, 16 апреля, закон направили на подпись президенту. Сегодня Владимир Зеленский подписал документ.

По мнению майора Вооруженных сил Украины, заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родиона Кудряшова, Украина в вопросе закона о мобилизации потеряла очень много времени, на самом деле его надо было принять еще в самом начале полномасштабного вторжения.

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