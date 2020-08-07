Дипломаты в Минске выясняют обстоятельства задержания украинских журналистов

Пока белорусские правоохранители ничего не сообщили о причинах задержания журналистов.

Дипломаты Посольства Украины в Республике Беларусь выясняют обстоятельства задержания журналистов телеканала "Настоящее время" в Минске.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Максим Коваленко.

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"Известна эта ситуация. Посольство Украины в Минске активно сейчас работает вместе с правоохранительными органами, пытается выяснить обстоятельства задержания, условия их содержания", - сказал Коваленко.

По его словам, сейчас белорусские правоохранители еще ничего не сообщили украинскому посольству.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, в Минске задержали трех корреспондентов телеканала "Настоящее время", среди которых есть граждане Украины.

На сайте телеканала сообщается, что "в гостинице "Минск" в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала" Настоящее время" - Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка".

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