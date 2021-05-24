Тамила Ташева

В украинской Конституции речь идет о многообразии и коренных народах, но до сих пор в украинском законодательстве не существовало закона, который бы регулировал понятия, кто такие «коренные народы» в Украине. 20 марта 2014 года Верховная Рада приняла постановление о статусе крымскотатарского народа и Меджлиса, одной из задач поручив Кабмину разработать пакет законодательных изменений по урегулированию статуса крымскотатарского народа и в целом определения коренных народов в Украине. К сожалению, с тех пор задачи не были выполнены.

Поэтому внесением в парламент проекта закона «О коренных народах Украины» президент сделал исторический шаг. Конечно, представители крымскотатарского народа этот шаг приветствуют.

Часто коренные народы путают с этническим национальным меньшинством, а это не так

Этот проект закона является достаточно сбалансированным, ведь он долго готовился с экспертами (в том числе из сферы конституционного права, украинской этнополитики). Что касается норм законопроекта, то прежде всего надо сказать - документ носит рамочный характер. Наверное, ключевое в проекте, что он дает определение "коренным народам". Ведь часто коренные народы путают с этническим национальным меньшинством, а это не так.

Допустим, русские или венгры или румыны в Украине являются национальными меньшинствами. Потому что имеют свое государство за пределами региона проживания. А вот коренными народами в Украине есть определенное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украинского государства, самосознает себя коренным народом, является носителем самобытной культуры, языка, может иметь представительные органы или институты и нет собственного государства за пределами Украины. Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки. И об этом идет речь в первой статье законопроекта, который был внесен президентом.

Далее ряд статей говорит о том, на какую поддержку со стороны украинского государства, согласно этому закону, коренные народы могут претендовать.

В законопроекте идет речь о международном представительстве коренных народов

Говорится о культурных правах коренных народов Украины, об образовательных и языковых правах, правах в информационной сфере. Говорится, какое может быть ресурсное обеспечение коренных народов и их представительных органов или институтов. Например, если один из коренных народов имеет представительный орган (в частности, крымские татары имеют Меджлис и Курултай), то государство может оказывать финансовую поддержку из государственного бюджета на частичное или полное его функционирование.

Сообщается, что коренные народы имеют право на направление части доходов, полученных от пользования природными ресурсами, которые находятся на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, на нужды коренных народов Украины.

Этот документ можно считать серьезным сигналом нашим международным партнерам

Также в законопроекте идет речь о международном представительстве коренных народов. Это действительно важная составляющая, учитывая специфику оккупированной территории Крыма. Предполагается, что представители коренных народов Украины могут включаться в состав делегаций Украины для участия в работе международных организаций, в разного рода форумах за рубежом или в работе с диаспорой.

Подводных камней в законопроекте нет

Этот документ можно считать серьезным сигналом нашим международным партнерам о том, как государство относится к коренным народам. Это сигнал для наших граждан, проживающих на оккупированной территории. В частности, для крымских татар. Ведь Меджлис - представительный орган крымских татар - сейчас запрещен на территории Российской Федерации. Зато государство Украина этим законопроектом как бы говорит: "У нас есть коренные народы, у них есть представительные органы, в том числе Меджлис, и он абсолютно легально законодательно взаимодействует с органами власти". Несмотря на приказ Международного суда ООН, Россия не возобновила деятельность Меджлиса крымских татар. Мы, наоборот, утверждаем влиятельность этого этнического сообщества в пределах украинского государства.

Даже если будут возникать какие-то вопросы по тексту, то в основном в редакционном плане, а не сущностном

По нашему мнению, подводных камней в законопроекте нет. Он был выверен со всеми, в первую очередь с Меджлисом крымскотатарского народа. Знаем, что были реакции от отдельных лиц, которые не являются лидерами крымских татар, по отдельной статье в проекте. Но эти несогласованности не имели целью каким-то образом зарегулировать деятельность представительного органа, а в основном касаются определенных редакционных моментов.

Поэтому даже если будут возникать какие-то вопросы по тексту, то в основном в редакционном плане, а не сущностном. Эта часть не вызывает замечаний ни от одной сторон. Главным комитетом определен Комитет по вопросам прав человека. Думаю, при необходимости, та или иная редакционная правка будет внесена и быстро согласована.

Надеемся, что до первого учредительного саммита Крымской платформы в августе этого года народные депутаты Украины проголосуют этот проект, как безотлагательно поданный президентом. Не видим существенных моментов в проекте, которые бы мешали его прохождению. Отмечу, что кроме этого документа, есть ряд других законопроектов, которые входят в так называемый пакет законопроектов Крымской платформы. Мы, как команда президента, и правительство, и Верховная Рада Украины планируем утвердить их до 23 августа текущего года.

Тамила Ташева, заместитель Постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым

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