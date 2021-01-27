Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

В Хмельницком будут судить 34-летнюю женщину, которая до смерти избила свою 4-летнюю дочь. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте такжеИзбил и выбросил из окна: в Киеве изверг едва не убил 6-летнего крестника (фото)В секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области рассказали подробности жуткого инцидента.

Отмечается, что вечером 7 октября 2020 года в милицию поступило сообщение от дежурного врача областной детской больницы о том, что к ним в реанимацию без сознания с многочисленными телесными повреждениями доставили 4-летнюю девочку.

Как выяснили правоохранители, в свое время потерпевшая вместе со старшей сестренкой были изъяты из семьи и проживали в детском доме семейного типа. Однако их 34-летняя мать снова вышла замуж и через суд вернула девочек.

«Женщина уверяла полицейских, что у младшей после возвращения начались эпилептические припадки и телесные повреждения она получила после очередного обострения. Однако воспитатели детского дома утверждают, что ничего подобного у них с девочкой не случалось», - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты, осмотрев ребенка, пришли к выводу, что такие травмы она могла получить только от умышленного нанесения телесных повреждений.

«Как впоследствии подтвердилось, била ребенка именно мать, в том числе и по голове. Почти месяц врачи боролись за жизнь ребенка, но девочка умерла», - добавили в полиции.

После объявления подозрения женщина находилась под стражей. Сейчас досудебное расследование завершено. Согласно ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК, матери может грозить до 10 лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен в Хмельницкий горрайонный суд.

Забила до смерти дочь: другие подробности

До этого сообщалось, как 34-летняя жительница села Ходаковцы призналась, что избила дочь за ее плохое поведение.

Инцидент произошел в октябре прошлого года.

Травмированного ребенка с многочисленными ссадинами, переломом руки и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы.

Медики боролись за ее жизнь почти месяц, однако все усилия оказались напрасными.

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Авторы: Светлана Макринская, Катерина Шварц