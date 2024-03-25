В течение недели энергетики ДТЭК вернули свет жителям 290 населенных пунктов Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областей, которые были без электроэнергии из-за массированного обстрела энергетической системы.

Об этом сообщают в ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что 22 и 24 марта Россия снова прибегла к масштабным атакам по энергоинфраструктуре Украины. Разрушениям подверглись объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, что привело к необходимости ограничения энергопотребления. Для стабилизации ситуации по распоряжению НЭК "Укрэнерго" вводились экстренные отключения в ряде областей.

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"В конце отопительного сезона враг нанес украинской энергетике очередной террористический удар, который по масштабам приближается, а иногда и превосходит октябрь 2022 года. Для преодоления его последствий энергетики всей страны в режиме 24/7 проводят аварийно-восстановительные работы. Наша общая цель - чтобы в каждом доме был свет", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко.

В компании сообщили, что на прошлой неделе энергетикам ДТЭК удалось вернуть свет более 46 тысячам семей Одессы. Однако ситуация все еще остается сложной - для ее стабилизации в городе действуют экстренные отключения.

На Днепропетровщине благодаря слаженной работе всех энергетиков региона снова со светом почти 180 тысяч семей в 253 населенных пунктах. Обломками ракет также были повреждены электросети Киевщины. Здесь ремонтные бригады вернули свет более 3 тыс. местных жителей.

В то же время в Донецкой области за прошедшую неделю энергетики восстановили электроснабжение для почти 50 тысяч домов в 32 населенных пунктах, пострадавших как от постоянных боевых действий, так и от обстрелов.

Напомним, за два месяца 2024 года энергетики ДТЭК вернули свет более 1,1 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.