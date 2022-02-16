Также залог внесен и за других фигурантов дела о взяточничестве.

За подозреваемого во взяточничестве депутата Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицина внесли определенный судом залог на сумму 15 млн грн.

По данным источника "Украинской правды" в Высшем антикоррупционном суде, также были внесены залоги за исполняющего обязанности директора КП "Міський магазин" Амана Моламова, его заместителя Алексея Непряхина и за неофициального помощника Трубицына Илью Лифа.

Как сообщал УНИАН, вечером 9 февраля стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере 1,2 млн грн. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.

Трубицыну удалось скрыться от детективов, однако вечером того же дня НАБУ сообщило о задержании депутата и еще пяти фигурантов незаконной схемы.

Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого во взяточничестве Трубицына с альтернативой залога в размере 14 млн 886 тыс. грн.