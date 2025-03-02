За нарушение законодательства страны беженцы могут быть высланы домой.

Пребывание в любой стране, в том числе это касается государств Евросоюза, должно быть законным даже для беженцев. Каждый, кто приехал из Украины в Германию, спасаясь от войны, должен был обрести легальный статус пребывания. За что могут депортировать домой, даже несмотря на боевые действия - далее в материале.

За что могут депортировать из Германии в Украину

Германия - страна, которая с 24 февраля 2022 года приняла наибольшее количество украинских граждан. Некоторые из них получили статус беженца, другие - временную защиту по 24 параграфу. И те, и другие обязаны придерживаться законодательства страны, в которой находятся, иначе их могут лишить всех благ и отправить домой.

Могут ли депортировать в Украину во время войны? Да, в случае особо опасных нарушителей принцип "non-refoulement", при котором человека нельзя отправить обратно в страну, где идет война, не работает.

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Мигранты должны знать, на каком основании могут депортировать из Германии, чтобы не пришлось собирать чемоданы. Получить уведомление о необходимости покинуть страну могут люди, которые:

нелегально пересекли границу или пытались это сделать;

живут в Германии с просроченной визой или ВНЖ;

нарушили правила таможни;

живут по поддельным документам;

включены в реестр нежелательных лиц;

были осуждены за преступления, наказуемые по законам Германии лишением свободы на 1 год и больше;

состоят в террористических организациях;

помогли другим людям незаконно приехать в страну.

Кроме того, депортации подлежат и лица, которые стали угрозой для национальной безопасности государства ЕС.

Каждый украинец, который легально пересек границу с Германией, должен получить об этом справку, а затем предоставить ее миграционной службе. Если такого документа нет, это также может стать причиной депортации, притом, бессрочной. Все те граждане Украины, которым отказали в получении статуса беженца или временной защиты, имеют право обратиться в суд и подать апелляцию. Весь период, пока будет длиться рассмотрение заявления, украинец имеет право оставаться в стране легально.

Как происходит депортация из Украины

Важно знать не только, за что могут депортировать из Германии, но и как это делается. Вопросами мигрантов и депортации людей занимаются два учреждения:

Ausländerbehörde.

BAMF

Первое - ведомство, которое подчиняется правительству федеральных земель, и занимается исключительно вопросами иностранцев. Второе - уже служба по вопросам мигрантов и беженцев федерального значения.

В большинстве случаев решение принимает именно первая организация, Ausländerbehörde, они и выдают, и исполняют такие приказы. Именно она будет нести ответственность за судьбу лица, в отношении которого принято решение о депортации. BAMF может принять участие в процессе, только если необходимо выслать из страны человека, которую по тем или иным причинам отказали в предоставлении убежища.

После того как решение о депортации будет принято соответствующим ведомством, человеку по почте придет уведомление. В нем укажут причину "высылки" и срок, в течение которого он должен покинуть страну. Если украинец, как и человек любой другой национальности, этого не сделает, на помощь придет полиция. Интересно, что депортацией в Германии занимается пограничная служба, поэтому они вместе с блюстителями порядка будут принудительно отправлять нарушителя домой. В особо тяжелых случаях могут даже выписать ордер на депортационный арест сроком на восемнадцать месяцев.

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