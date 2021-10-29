Со следующей неделе в Украине должен начать работу Этический совет, который будет определять добропорядочность кандидата в Высший совет правосудия Украины. Состоять он будет из судей и международных экспертов. Однако юридические эксперты сомневаются в том, что международные эксперты будут в самом деле готовы работать на благо украинского народа.

Как пишет газета "Юридическая практика", сейчас их коллеги, избранные в Конкурсную комиссию по отбору кандидатов на назначение членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, такого энтузиазма не проявляют.

"Хотя конкурсная комиссия могла начать работу еще 22 сентября 2021 года, до сих пор не проведено даже организационное заседание. Последняя неудачная попытка состоялась в начале этой недели", пишет "Юридическая практика". – Перед заседанием, запланированным на 25 октября на 17.00 по киевскому времени, всех троих иностранных членов Конкурсной комиссии пригласили принять участие в формате видеоконференции. Но они почти одними и теми же словами сообщили письменно, что не могут принять участия… Интересно, что на этапе принятия закона с супербыстрым прохождением всех поправок и переголосования после вето Президента международные эксперты постоянно настаивали на срочности восстановления работы ВККС. Но теперь, когда все процедуры пройдены и комиссия может работать, именно международные эксперты стали на пути реформы, по сути ее заблокировав по очень туманным причинам".

Газета пишет, что членам Конкурсной комиссии не позволяют работать международные организации, которые требуют, чтобы сперва начал свою работу Этический совет. "Хотя оба органа создавались независимо друг от другого, нормируются разными законами и никакой прямой зависимости в работе Конкурсной комиссии от Этического совета нет. Или, может, идея Конкурсной комиссии ВККС была лишь ширмой для реализации идей Этического совета и реально работать над поиском более 2000 новых судей для Украины международные организации не готовы? – пишет издание. – Хотя какими бы ни были мотивы, но фактически кадровое наполнение судей Украины, решение проблем с чрезвычайной загруженностью и длительностью судебных заседаний не являются приоритетами работы международных экспертов в Конкурсной комиссии. Об этом уже едва ли не прямым текстом говорят представители иностранных государств, говоря о приоритетном запуске Этического совета как условия дальнейшей финансовой поддержки Украины на встречах в Офисе Президента Украины".

Автор: Иван Бойко