Лишение матери родительских прав - "модная" схема, которая впрочем имеет критические недостатки.

Некоторые украинские мужчины, стремясь избежать попадания на фронт, прибегают к различным схемам уклонения от мобилизации. Иногда эти схемы внешне выглядят вполне законными и надежными, но на практике они ужасны и работают плохо, или вообще не работают.

Об одной из таких схем рассказала адвокат Кристина Очкур в телеграм-канале "Пані в законі". По ее словам, схема заключается в том, чтобы женщина юридически отказалась от родительских прав на ребенка, чтобы единственным опекуном с точки зрения закона остался отец. По закону мужчина, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, не подлежит мобилизации.

"Если вы думаете, что в Украине можно просто прийти к нотариусу и написать какой-то документ об отказе от ребенка - это невозможно. В украинском законодательстве такого нет. Отказ от ребенка женщина может написать только в роддоме", – объясняет юрист.

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Очкур отмечает, что в остальных случаях есть только одна процедура лишения родительских прав – через суд. Но и это не так просто, как кажется тем, кто не знаком с темой.

"Для этого должны быть железобетонные основания. Участие в таких делах принимают органы опеки. Это не может быть так, что мама переписала ребенка на отца, пока идет мобилизация, а впоследствии переоформила на себя. Нет, так не бывает", - объясняет юрист.

По ее словам, в теории муж может инициировать лишение матери родительских прав через суд, а жена может просто согласиться с таким иском. Но это все равно будет длительный судебный процесс – год или больше. К тому же нет гарантий, что суд согласится удовлетворить такой иск даже, если женщина согласна. А в будущем такой женщине будет крайне сложно, или вообще невозможно восстановить родительские права.

"И не хватало еще, чтобы что-то с кем-то случилось – мы в такие времена живем - и дети будут неизвестно где, потому что вы лишены родительских прав", - говорит Очкур.

Она также призвала не путать лишение родительских прав с доверенностями, которые можно оформить у нотариуса. Эти документы предоставляют лишь некоторые ограниченные права лицу, на которое их оформили – сопровождать ребенка при пересечении границы, представлять интересы ребенка в школе или у врача. Такие доверенности не предусматривают лишения матери родительских прав.

Мобилизация в Украине

Как писал УНИАН, в ближайшее время в Украине ожидаются новые инициативы в мобилизации и на следующем заседании Ставки будут рассмотрены предложения по этому поводу. Такой анонс сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также мы рассказывали, почему мобилизация в городах и селах отличается. Эксперты говорят, что главный фактор - это прописка. Селяне, как правило, живут там, где прописаны, чего не скажешь о горожанах.

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