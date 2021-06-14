Александр Ярославский предоставит 70 млн. грн., которые пойдут на реконструкцию Западной и Северной трибун стадиона.

В пресс-службе возрожденного ФК «Металлист» сообщают, что за прошедшие выходные сумма финансовых вложений Александра Ярославского в восстановление разрушенной клубной инфраструктуры увеличилась до 163 млн. грн.

Напомним, что в минувшую пятницу Ярославский (президент «Металлиста» в 2005-2012 гг.) на своей странице в Facebook рассказал, что выделил 53 млн. грн. финансирования на восстановительные работы для 14 игровых полей детской футбольной академии. По словам представителя генерального подрядчика ООО «Миллениум Спорт ЛТД» Вячеслава Шеремета, уже произведен демонтаж пришедшего в негодность большого поля ДЮФА «Металлист» и демонтированы осветительные приборы. Также сняты покрытие на трех мини-футбольных полях и ограждения.

А на выходных было объявлено, что Александр Ярославский также предоставит 70 млн. грн., которые пойдут на реконструкцию Западной и Северной трибун стадиона. «С учетом большого количества проводимых на стадионе мероприятий и постоянно растущих технических требований, модернизации систем стадиона была просто необходима», — отметил коммерческий директор КП «ОСК «Металлист» Александр Рогачевский. Сегодня уже начаты демонтажные работы на VIP-секторах и Северной трибуне. «На трибуне VIP было демонтировано ковровое покрытие, осветительные приборы и интернет-оборудование», — сообщил и.о. генерального директора КП «ОСК «Металлист» Вячеслав Шевченко.

Еще 40 млн. грн. Ярославский направил на строительство в Харькове магазинов клубной символики Metalist Fanstore. Первый из них уже 1 июля этого года начнет работать в традиционном месте – на Южной трибуне стадиона.

«Ремонт помещения магазина находится в завершающей стадии, закуплено торговое оборудование и современная техника. Также параллельно производится линия клубной атрибутики, которая порадует разнообразием болельщиков харьковского «Металлиста», — заявил руководитель «Metalist Fanstore» Андрей Степанов.

Как известно, 10 июня Харьковский областной совет передал находившуюся в его ведении часть инфраструктурных объектов «Металлиста» в собственность города. Тем самым была обеспечена целостность клубной инфраструктуры, что позволило начать программу восстановительных работ в формате частно-городского партнерства.

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Автор: Иван Бойко