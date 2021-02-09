В Харькове задержан адвокат при предоставлении следователю Государственного бюро расследований неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долл.
Об этом сообщает ГБР.
Отмечается, что адвокат за 2 тыс. долл. пытался решить вопрос о закрытии уголовного производства в отношении своего клиента, которое расследуют следователи ТУ ГБР в г. Полтаве по факту смертельного ДТП, возврате ранее изъятого автомобиля и фальсификации соответствующих экспертных исследований.
«С целью разоблачения противоправной деятельности адвоката, следователь ГБР обратился к руководству территориального управления, после чего действовал под контролем правоохранителей», - говорится в сообщении.
8 февраля во время передачи средств адвокат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК, и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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