Арахамия о взрывах на арсенале возле Балаклеи: версия о беспилотнике ложная, это был подрыв изнутри

Члены ВСК будут просить Верховную Раду о продлении работы еще на 6 месяцев.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию пожаров на складах боеприпасов отвергает версию о беспилотнике и склоняется к версии подрыва изнутри на арсенале в Балаклее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал во время брифинга по отчету ВСК по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская область), Калиновке (Винницкая область), Балаклея (Харьковская область), Сватово (Луганская область), Кривом Роге (Днепропетровская область) в период с 2014 по 2018 годы.

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Арахамия, который является председателем ВСК, заявил, что комиссия начала с рассмотрения ситуации на складе в Балаклее, потому что это был "самый мощный арсенал в Восточной Европе", и только потери имущества и боеприпасов там по балансовой стоимости - более 12 млрд грн, а по рыночной стоимости, по данным экспертов, - от 7 до 10 млрд долларов.

"Основной версией почему-то была придумана и сказано, что следователи СБУ, которые расследовали, и эту версию очень-очень активно тогда поддержали тогдашний генпрокурор Луценко и главный военный прокурор Матиос: говорят, что прилетел российский беспилотник и все уничтожил", - сказал председатель ВСК.

По словам Арахамия, эта версия изначально "вызвала много вопросов", "потому что каким-то магическим образом люди, которые сопротивлялись этой версии, были вынуждены увольняться и из Министерства обороны, и из Главной инспекции, и из Военной прокуратуры. То есть, на людей оказывалось давление".

Он отметил, что после того, как в СНБО заявили, что речь идет о беспилотнике, "следствие всегда имело только эту версию, а другие версии были просто отменены".

"Наш вывод работы за эти 6 месяцев четко говорит, что эта версия - ложная версия, и основная версия, что это был подрыв изнутри. Кто это взрывал, кто в этом всем виноват, мы не знаем, это надо дальше продолжать следствие. Но мы точно знаем, что это не беспилотник", - подчеркнул Арахамия.

Как сообщил Арахамия, взрывотехники установили, что "образуются специальные прямоугольные воронки, которые свидетельствуют о том, что это подрыв". "После пожара таких воронок нашли около 10. На дне, а не на поверхности. То есть, была версия, что если воронка взрывается, тогда это просто следы от боеприпасов. Но, учитывая то, что эти взрывчатые вещества, в состав которых входили тринитротолуол... они характерны для взрывных снарядов фугасного принципа действия, то есть, горевшие боеприпасы не имели в составе этих веществ. И, учитывая то, что они найдены на дне, то это означает, что кто-то их туда заложил", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что ранее речь шла о том, что, по данным "Украэроруха", в то время на месте были зафиксированы следы летательного аппарата. "Мы не определили, какой вообще беспилотник, который находится на вооружении Российской Федерации, может соответствовать такому размеру. Потому что радары "Украэроруха", сама цель, которую они могут заметить, это вертолет Ми-8", - заявил председатель ВСК.

По словам Арахамия, это должен быть ударный беспилотник, который может поражать цели. "Мы вызвали экспертов из Главного управления разведки, и они не подтвердили, что такие летательные аппараты вообще существуют на вооружении Российской Федерации", - сказал Арахамия.

Он сообщил, что ВСК в январе обратилась к генеральному прокурору с предложением перенести следствие в Киев, в Главное управление СБУ, потому что в ВСК расследование считали предвзятым. "Тогдашний и.о. военного прокурора Чумак почему-то отказался это делать, сказал, что следствие нормальное, следствие продолжается. Хотя за два года не было проведено ни одного следственного действия", - заявил Арахамия.

В дальнейшем, сказал он, экспертный институт имени Бакариуса предоставил ВСК свою экспертизу. "Основываясь на этой экспертизе, мы сейчас видим, что следственный процесс был, по нашему мнению, предвзятым, и надо заново рассматривать другие версии этого следствия", - сказал Арахамия.

"Фактически, результат работы этой комиссии сейчас свидетельствует о том, что надо все же настаивать на том, чтобы следствие перенесли из этого органа, который до этого не проводил следствия. Провести рассмотрение всех других версий, почему возник этот пожар", - подчеркнул он.

По словам Арахамии, ВСК обратится в Верховную Раду о продлении работы комиссии еще на 6 месяцев для того, чтобы завершить рассмотрение ситуации в Балаклее и других местах.

Справка УНИАН. 23 марта 2017 года на военном арсенале близ Балаклеи Харьковской области произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов. Взрывами были повреждены десятки зданий. Одна жительница Балаклеи во время взрывов погибла в результате падения конструкций дома. Правоохранители квалифицировали произошедшее на арсенале как диверсию. 26 сентября 2017 года пожар и взрывы произошли на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области, пострадавших не было.