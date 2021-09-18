ВСП выполнил требование закона о назначении членов первого состава комиссии для проведения конкурса на должности члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Исполняющий обязанности председателя Высшего совета правосудия Виктор Грищук подписал приказ от 17 сентября 2021 года, которым назначил первый состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать членов ВККС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВРП.

"ВСП, таким образом, выполнила требование закона о назначении членов первого состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - говорится в сообщении.

В состав этой конкурсной комиссии вошли:

бывший специальный прокурор в Прокуратуре Нидерландов отдела по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах Роберт Брукхейсен;

судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке Тед Зажечни;

председатель Верховного суда штата Мичиган в отставке Стивен Маркмен;

судья Киевского апелляционного суда Сергей Верланов;

заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда Евгений Мезенцев;

судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Иван Мищенко.

"ВРП приветствует скорейший запуск работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поскольку обеспокоена массовым увольнением судей и не наполнением судейской системы новыми кадрами на протяжении почти двух лет в связи с прекращением работы ВККС", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 29 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д).

Законом предусмотрено, что в состав ВККС входят 16 членов, которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса на 4 года. Право решающего голоса при формировании ВККС будут иметь международные эксперты.

Автор: Тамара Отовская