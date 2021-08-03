Президент подписал закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Президент Владимир Зеленский одобрил возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей, что должно стать началом судебной реформы в стране.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

3 июля глава государства подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" № 1629-IX.

Читайте такжеСудебная реформа опять застопорилась: Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС"Этот закон является чрезвычайно важным первым этапом проведения судебной реформы в Украине, поскольку позволит сформировать Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), на которую возлагаются функции по отбору и оценке судей", — отметили по этому поводу в ОП.

Этот закон учитывает позиции Конституционного суда Украины и Венецианской комиссии, а также рекомендации программы USAID "Новое правосудие" и проекта ЕС "Право-Justice".

Он вступает в силу со следующего дня после того, как будет опубликован.

Судебная реформа в Украине: детали

29 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д).

Но Зеленский его ветировал и передал на доработку со своими правками, вместе с которыми закон был принят второй раз.

Законом предусмотрено, что в состав ВККС входят 16 членов, которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса на 4 года. Право решающего голоса при формировании ВККС будут иметь международные эксперты.

Автор: Станислав Кожемякин