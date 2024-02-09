По словам посла Украины в США, Киев "будет работать с президентом, которого выберет американский народ".

Украина должна поблагодарить бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за предоставление Киеву ракет Javelin во время его правления. Об этом в комментарии Bloomberg заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

В частности, отвечая на вопрос, что сделает Киев, если Трамп будет переизбран президентом, дипломат сказала, что Украина "будет работать с президентом, которого выберет американский народ".

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"Борьба за свободу, борьба за независимость, борьба за демократию и ценности, которые мы разделяем — это было, и мы будем очень усердно работать, чтобы это было двухпартийным. Это всеамериканская проблема. Мы должны сделать все возможное, чтобы США оставались сильными и продолжали нас поддерживать", – отметила Маркарова.

По ее словам, сейчас Украина столкнулась с критической нехваткой ракет. При этом посол выражает оптимизм относительно двухпартийной поддержки помощи Киеву.

"У нас еще хватает желающих воевать — нет выбора, собственно, мы защищаем свои дома — но у нас заканчивается техника, особенно ракеты и перехватчики. Нам нужна эта поддержка еще вчера. Я была очень рада услышать, что это была очень сильная двухпартийная поддержка, конечно, еще не окончательная, лишь первый шаг в правильном направлении. Нет альтернативы продолжению этой поддержки", - считает Маркарова.

Поддержка США Украине - последние новости

В четверг, 8 февраля, Сенат США сделал шаг к принятию пакета помощи Украине. Это еще не окончательное решение - с этого момента начат процесс выставления на рассмотрение вопроса в Палате представителей США.

Днем ранее в США провалили голосование за помощь Украине и безопасность границ.

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