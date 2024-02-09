Действующий президент США пытается избежать "большой войны" дипломатическим путем, подчеркнули журналисты.

Пока в мире начинаются все больше новых войн, кандидаты в президенты США - экс-глава страны республиканец Дональд Трамп и действующий лидер американцев, демократ Джо Байден занимаются предвыборной агитацией.

Об этом пишет The Wall Street Journal. "Мир в огне, и США должны были бы проводить предвыборные дебаты о внешней политике. Зато один из вероятных кандидатов, Дональд Трамп, не желает говорить ни о чем, кроме своего первого президентского срока, а другой, Джо Байден, вообще едва способен говорить на эту тему. Всем остальным приходится заполнять пробелы во враждебном мире", - пишет издание.

По мнению журналистов, команда Байдена преследует единственную стратегию, в которую она верит, - дипломатию, то есть ведение переговоров. Они также добавляют, что Байден пытается избежать "большой войны" на дипломатическом уровне. Но против главных врагов США - Ирана, России и Китая, такая стратегия не работает, убеждено издание.

Видео дня

"Иран, Россия и Китай - это не только военные угрозы. Ни одна из них не действует в рамках традиционного понимания Западом силовых отношений, регулируемых балансом интересов. Вместо этого все три страны под нынешним руководством превратились в мессианские политические движения. Это враги, которых нельзя сдержать стандартным сочетанием кнута и пряника. Они стремятся не просто к региональному доминированию, а к активному подчинению своему правлению. В случае с Ираном и Россией это означает буквально стирание с лица земли таких оппонентов, как Израиль и Украина", - объясняет The WSJ.

И пока Байден пытается избежать войны дипломатично, Трамп делает ставку на якобы хорошие отношения с руководством этих стран. Впрочем, по мнению журналистов, обе эти стратегии являются проигрышными.

В центре внимания новости - война между НАТО и Россией кажется не такой уж и невозможной

О возможном начале "большой войны" между РФ и НАТО недавно заявили журналисты Bild со ссылкой на Бундестаг. Также об угрозе такой войны говорил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул, что НАТО должно готовиться к такому противостоянию.

Издание The Washington Post предупредило, что в Москве полны оптимизма и уверенности, что смогут успешно противостоять Западу, наладив более тесные экономические и дипломатические связи с Китаем и странами Глобального юга.

Вас также могут заинтересовать новости: