Иностранцы, внесшие залоги, проходят по делу о краже из автомобиля 450 тыс. долл.

В Одесской области на нужды Вооруженных сил Украины направят более 1,3 млн грн, внесенных в качестве залога тремя фигурантами уголовного дела.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что уплаченные деньги на сумму более 1,3 млн грн будут перечислены на специальный счет ВСУ. Подозреваемые, внесшие залоги, нарушили возложенные на них обязательства. В частности, этих граждан объявили в розыск и получено разрешение на их задержание.

"Стоит отметить, что эти трое уроженцев Грузии являются участниками преступной группы, которая на одной из АЗС на автодороге "Одесса – Николаев" в Одесском районе украла из чужого автомобиля более 450 тыс. долл.", - сказано в сообщении.

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