Комплекс дает возможность имитировать как одиночные, так и групповые цели противника.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) впервые провели успешное испытание имитатора низколетящей воздушной цели Flying Target-1.

Читайте такжеВСУ успешно испытали чешскую самоходную гаубицу (фото, видео)Испытания прошли во время учебной боевой стрельбы подразделений противовоздушной обороны на Ровенском военном полигоне, говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В сообщении отмечается, что имитатор низколетящей воздушной цели FT-1 предназначен для имитации одиночных и групповых целей в воздушном пространстве для тренировки подразделений (расчетов) противовоздушной обороны и радиолокационных подразделений ВСУ.

"Подобные изделия активно используют в армиях стран-членов НАТО. Это первая отечественная продукция такого типа для украинского войска, которая дает возможность имитировать групповую цель, воздушную атаку двух-трех вражеских самолетов или беспилотных летательных аппаратов одновременно", - сообщили в Минобороны.

"Этот комплекс - компактный. Состоит из четырех защищенных кейсов, которые вмещают четыре беспилотных летательных аппарата - самолеты-мишени, переносную станцию управления, стартовое устройство и антенны. Оборудование мобильное и удобное в использовании на любой местности и в различных погодных условиях, - рассказал инженер ООО «Беспилотные технологии» Андрей Олишевский. - Он не требует взлетной полосы и может перевозиться любым видом транспорта, в том числе боевой и специальной техникой, на любые расстояния".

Комплекс дает возможность имитировать как одиночные, так и групповые цели противника в процессе подготовки расчетов систем противовоздушной обороны ЗК «Тунгуска» (2С6), ЗРК «Стрела» (9К35), ЗРК «Бук» (9К37), ЗРК «С-300», ЗРК «Оса» (9К33), ППРУ-1 «Овод» (9С80), ПЗРК «Игла» (9К38), расчетов станций П-18 и П-19.

Кроме того, комплекс дает возможность подготавливать расчеты ВУ-23, ВСУ-23-4 «Шилка» и ВСУ 2С6 «Тунгуска» путем проведения боевой стрельбы по движущейся воздушной цели — конуса, который может буксировать любой самолет-мишень из состава комплекса.

Управление комплексом осуществляет оператор с наземной станции, что позволяет использовать различные точки маршрута, выставлять полет низколетящей цели в автоматическом и ручном режимах работы. Посадка изделия осуществляется парашютным способом, предусмотрено и возможное приземление «по-самолетному» в экстренных ситуациях.

В Минобороны отметили, что учитывая, что в районе проведения операции Объединенных сил противник активно использует БПЛА различных типов, которые, как правило, проводят воздушную разведку позиций ВСУ на малых высотах, этот комплекс способен качественно улучшить подготовку подразделений противовоздушной обороны - не только во время приобретения навыков при отражении нападения воздушного противника, но и научить их распознавать воздушные цели других типов, включая малоразмерные, на различных расстояниях и высотах.

Особенность комплекса в том, что эффективная площадь рассеяния самолета-мишени переменная и может быть увеличена инструктором во время подготовки расчетов на начальном этапе и уменьшена до минимальной на завершающем этапе, в зависимости от приобретенных практических навыков расчетов по засечке цели. Финальный этап подготовки может проводиться в режиме боевой стрельбы.

"Результаты боевой стрельбы показали, что конус, который буксируется самолетом-мишенью и имитирует малоразмерную воздушную цель, соответствует требованиям имитации настоящих воздушных целей. Цель испытания достигнута. Во время стрельб из зенитной самоходной установки «Шилка» сборный экипаж преподавателей Харьковского национального университета Воздушных сил Украины поразил цель на расстоянии около двух тысяч метров. Расход боеприпасов - согласно курсу стрельб", - отметил старший преподаватель кафедры вооружения ХНУВС подполковник Валерий Воинов.

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Автор: Ирина Погорелая