Марта Гичко

Она выехала за границу в отпуск и нашла перевозчиков в Россию.

Украинская чемпионка по академической гребле, военнослужащая Национальной гвардии Лариса Жалинская выехала в Россию и "засветилась" на интервью у российских пропагандистов.

Жалинская дала интервью пропагандистскому Russia Today и заявила, что это не побег, а возвращение на "историческую родину".

"Сегодня мои действия многие квалифицируют как бегство в Россию, но я бы не считала бегством, я бы это назвала возвращением на родину, на историческую родину, поскольку я русская по национальности, мой родной город - Приморск в РФ. Я всегда была русскоязычной, успела закончить русскую школу имени Пушкина в Запорожье", - сказала она.

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Спортсменка отметила, что выехала из Украины, воспользовавшись своим правом на отпуск, как военнослужащая Нацгвардии. Она поехала в Чехию, а также тайно оформила "второй загранпаспорт".

Уже в Чехии Жалинская нашла перевозчиков в Россию с помощью Telegram-каналов и друзей из России. В разговоре с российскими пропагандистами она призвала других желающих спортсменов покидать Украину и заявляла, что в России "спорт намного честнее".

Накануне побега Жалинская в своем Youtube-канале она записала видео, где, в частности, жаловалась на выплаты в Украине и обвиняла украинский спорт в коррупции.

Кто такая Лариса Жалинская

Лариса Жалинская - украинская гребчица, мастер спорта Украины международного класса по академической гребле. Она достигла значительных успехов в спорте, в частности получила бронзовую медаль на чемпионате мира по академической гребле на эргометрах в 2021 году и несколько медалей на Кубке Украины в 2023 году, включая три золотые, одно серебро и одну бронзу.

Жалинская также была многократным призером и победительницей национальных соревнований по академической гребле. Во время войны в Украине она служила в Национальной гвардии Украины.

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