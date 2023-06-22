Командир проходил по подозрению в расстреле активистов Майдана.

Высший совет правосудия уволил судью Светлану Волкову, которая приняла позитивное решение в отношении назначения домашнего ареста командиру "Беркута" Дмитрию Садовнику, подозреваемому в расстреле активистов Майдана. После этого он сбежал.

Об этом сообщается в Telegram ВСП. Отмечается, что она уволена из-за несоответствия занимаемой должности, совершения существенного дисциплинарного проступка.

"Сегодня, 22 июня, Высший совет правосудия принял решение об увольнении Светланы Волковой с должности судьи Печерского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины (совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности)", - говорится в сообщении.

Дело командира "Беркута" Дмитрия Садовника - что известно

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2014 года Генеральная прокуратура заявила об объявлении подозрения судьи Печерского райсуда Волковой по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК - постановление судьей заведомо неправосудного постановления, повлекшего тяжкие последствия. Было установлено, что указанная судья вынесла постановление, которым отказала в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей командира "Беркута" Дмитрия Садовника. Судьей была применена мера пресечения - домашний арест и освобождение последнего из-под стражи в зале судебного заседания. В результате, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления Садовник во избежание наказания скрылся с места своего постоянного проживания.

В феврале 2015 г. прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении судьи Волковой, которая отпустила из-под ареста командира "Беркута" Садовника, подозреваемого в расстреле 39 активистов на ул. Институтской в феврале 2014 года.

В сентябре 2021 г. общественная организация "Семьи Небесной Сотни" опубликовала отрытое обращение, в котором требовала "предоставления правовой оценки действиям судьи Волковой и немедленного освобождения ее от должности, а также возобновления уголовного производства относительно ее роли в спасении убийц майдановцев".

"Требуем отмены неправосудных, абсурдных решений в отношении ветеранов войны с российским агрессором, волонтеров, производственников, которые поддерживали нашу армию. Требуем привлечения к ответственности служителей режима Януковича, которые совершали преступления против протестующих на Майдане и покрывали эти преступления", - говорилось в обращении.

Вас также могут заинтересовать новости: