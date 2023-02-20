"Палп Милл Принт" является одним из крупнейших в Украине полиграфических предприятий и лидером рынка по производству картонной упаковки.

Временная следственная комиссия Верховной рады Украины, которая расследует деятельность Бюро экономической безопасности, Нацполиции и СБУ, изучает, среди прочего, нарушения законодательства со стороны силовиков, оценивает их эффективность и расследует факты давления на бизнес, 21 февраля, рассмотрит вопрос противоправного преследования предпринимателей в Украине. В частности, нардепы заслушают "кейс" относительно уголовного давления на крупнейшего производителя упаковки в Украине ООО "Палп Милл Принт".

Накануне стало известно, что Бюро экономной безопасности вместе с Офисом генерального прокурора начали уголовное преследование "Палп Милл Принта" по обвинениям многолетней давности, которые уже дважды были опровергнуты компанией в судебном порядке.

"Палп Милл Принт" является одним из крупнейших в Украине полиграфических предприятий и лидером рынка по производству картонной упаковки. Компания, например, производит картонную упаковку для сладостей АВК и БКК, флексографическую этикетку для продукции "Оболонь", флексоупаковку для "ЖАКО", упаковку для чая и кофе, печатает книги, журналы, каталоги и тому подобное. Всего "Палп Милл Принт" обеспечивает упаковкой более 700 различных бизнесов, которые реализуют потом свои товары в Украине и за ее пределами.

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Сегодня же, все эти предприятия могут остаться без упаковки и без этикеток, ведь преследуя "Палп Милл Принт", силовики по второму кругу арестовывают имущественные и неимущественные активы компании и блокируют ее счета.

Среди обвинений в адрес компании - факт покупки на аукционе в 2019 году активов обанкротившегося предприятия ЧАО "Блиц-Информ" за 49,6 млн грн, а также факт получения возвратной финансовой помощи от ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат".

В первом случае, следствие утверждает, что стоимость "Блиц-Информа" якобы была занижена, хотя это обвинение уже трижды опровергли суды первой и второй инстанций.

Во втором случае - с возвратной помощью - БЭБ обвинило "Палп Милл Принт" в отмывании средств, хотя на самом деле речь идет о займе от материнской компании.

ОГП и БЭБ, кроме уголовного давления, угрожают "Палп Милл Принт" передачей ее активов в АРМА. И это несмотря на тот факт, что компания принадлежит иностранному инвестору - австрийскому холдингу - "Палп Милл Холдинг".

Напомним, на днях силовики провели обыски в компании IT-бизнесмена Александра Косована MacPaw. Они сопровождались повреждением имущества предпринимателей и были осуждены сообществом как вопиющий факт давления на бизнес.

Также, в аналогичной ситуации оказался и известный столичный отель Cherry Twins, в котором силовики ломали двери и камеры наблюдения в рамках следственных действий по фактовому делу без всякого подозреваемого.