36% респондентов выражают намерение вернуться после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться.

По результатам опроса Центра Разумкова, подавляющее большинство временно переселенных за границу украинцев планируют вернуться в Украину и лишь 7% респондентов не планируют возвращаться.

Об этом Центр Разумкова сообщил у себя на сайте.

"Давая ответ относительно намерений возвращения в Украину, 36% респондентов выражают намерение вернуться после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться, 35% - сразу после того, как закончится война, 13% - через год или через несколько лет после окончания войны, 7% - после того, как возобновит работу предприятие, на котором они работали или будут уверены, что найдут другую работу у себя дома, 11% планируют вернуться в ближайшее время, а 7% вообще не планируют возвращаться в Украину (среди тех, кто имеет постоянную работу в стране пребывания, таких 18%)".

Відео дня:

Добавим, что чаще планируют вернуться в ближайшее время жители Западного (18%) и Центрального (15%) регионов, тогда как среди беженцев из Восточного и Южного регионов - лишь 6%.

88% тех, кто планирует возвращаться в Украину, ответили, что после возвращения планируют поселиться в той же области, где проживали до войны, 7% - что планируют поселиться в другой области (преимущественно это жители Восточного региона).

81% респондентов ответили, что имели работу до войны. Среди тех, кто до войны имел работу, только 11% уверены, что после возвращения будут работать там же, где и работали раньше, еще 34% надеются на это, 12% надеются найти другую работу, а 36% еще не знают, где будут работать и удастся ли им найти работу.

Вас также могут заинтересовать новости: