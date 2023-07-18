Он советует украинцам доставать свой телефон и включать видеозапись.

ТЦК начали массово применять видеорегистраторы во время вручения повесток. Адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале объяснил, насколько это законно и примет ли суд видео как надлежащее и допустимое доказательство.

Юрист утверждает, что использование боди-камер представителями ТЦК ничем не регламентировано, то есть незаконно.

"Показатель выигранных мной дел на основании неполноты видеозаписи составляет почти 70%, хотя должны быть и все 100%. Что делает полиция? Вырезает все, оставляя запись на 2-3 минуты, то есть лишь фиксацию отказа от освидетельствования или задувания у драгер. А то, что из видео вырезано полчаса разговора, уговоров, угроз – это же мелочь", - говорит Симутин.

Видео дня

Он не исключает, что, например, в суде ТЦК может предоставить вырезки из боди-камер, которые просто подтвердят факт вручения повестки или отказа от ее получения.

Поэтому адвокат посоветовал, как действовать украинцам в таких ситуациях: доставать свой телефон и включать видеозапись.

"Сразу ждите возражений, что их нельзя снимать, они военные и т.п. Но забавность ситуации в том, что они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, не предусмотренным законом и формально разрешение снимать должны запрашивать у вас. Поэтому вы вправе запретить видеосъемку и сослаться на незаконность применения регистраторов представителями ТЦК", - подытожил Симутин.

Вручение повесток в Украине "на камеру"

Ранее в ОК "Юг" заявляли, что призывников в Украине ждут новые правила выдачи повесток - под запись боди-камер представителей ТЦК. Это решение приняли после того, как в сеть "сливали" скандальные видео, как мужчин "скручивают" или тянут к авто.

В июне 2023 года военнослужащие Черниговского ТЦК одними из первых в Украине вышли на ежедневные патрулирования с боди-камерами.

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