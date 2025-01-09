Военные, которые ранее ушли в СОЧ, будут возвращаться на службу, если за самовольное оставление частей не будет наказания, считает военный.

Продление срока добровольного выхода из статуса самовольного оставления частей способствует возвращению военных на службу. Об этом военный Евгений Иевлев сказал в эфире телеканала "Новости.Live".

Иевлев рассказал историю о мужчине, который еще до войны уже работал в Польше, а с началом полномасштабного вторжения сразу вернулся в Украину и вступил в территориальную оборону.

"Человек прошел Степное, Угледар, Авдеевку, командировки в горячие точки, прослужил почти два года в армии, и в один из отпусков, когда его отпустили к семье в Польшу, просто решил не возвращаться. Человека опустошило изнутри. Просто, ты понимаешь, что у тебя нет больше ни физического, ни психического ресурса. Скажите мне, человек, который отвоевал два года, можно ли его считать предателем, дезертиром и т.д.? Я, например, не имею морального права об этом сказать", - отметил Иевлев.

Видео дня

В то же время, военный поддерживает решение Верховной Рады продлить срок добровольного возвращения из СОЧдо 1 марта.

Кроме того, он рассказал о ситуации в одном из батальонов, когда 80 человек ушли в СОЧ.

"Побежали в СОЧ, потому что остались один на один с врагом, когда у них были только автоматы и никаких заготовленных позиций. Из этих 80 человек есть также один мой очень хороший товарищ, который, когда узнал, что можно вернуться в бригаду без ответственности, во-первых, он вернулся сам, но не так быстро. Только перед новым годом. И скажу вам больше, что ребята, которые с ним дружили из этих 80 человек, которые убегали, они с ним на связи, и когда поняли, что нет никакого наказания - они же на сегодняшний день все считаются как военнослужащие, просто статус у них СОЧ - то ребята, общаясь с ним, сейчас принимают такие же решения, потому что понимают, что никто никого не обманул, и человек действительно, без ответственности, вернулся на службу продолжать службу", - сказал Иевлев.

Он добавил, что волна возвращения таких военнослужащих еще не завершена и продлевать срок для возвращения нужно.

СОЧ в Украине - последние

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 января, Верховная Рада Украины приняла закон, которым продлен срок до 1 марта 2025 года возвращения к службе тех, кто самовольно оставил часть (СОЧ) или дезертировал.

Вас также могут заинтересовать новости: