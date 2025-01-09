Продление срока добровольного выхода из статуса самовольного оставления частей способствует возвращению военных на службу. Об этом военный Евгений Иевлев сказал в эфире телеканала "Новости.Live".
Иевлев рассказал историю о мужчине, который еще до войны уже работал в Польше, а с началом полномасштабного вторжения сразу вернулся в Украину и вступил в территориальную оборону.
"Человек прошел Степное, Угледар, Авдеевку, командировки в горячие точки, прослужил почти два года в армии, и в один из отпусков, когда его отпустили к семье в Польшу, просто решил не возвращаться. Человека опустошило изнутри. Просто, ты понимаешь, что у тебя нет больше ни физического, ни психического ресурса. Скажите мне, человек, который отвоевал два года, можно ли его считать предателем, дезертиром и т.д.? Я, например, не имею морального права об этом сказать", - отметил Иевлев.
В то же время, военный поддерживает решение Верховной Рады продлить срок добровольного возвращения из СОЧдо 1 марта.
Кроме того, он рассказал о ситуации в одном из батальонов, когда 80 человек ушли в СОЧ.
"Побежали в СОЧ, потому что остались один на один с врагом, когда у них были только автоматы и никаких заготовленных позиций. Из этих 80 человек есть также один мой очень хороший товарищ, который, когда узнал, что можно вернуться в бригаду без ответственности, во-первых, он вернулся сам, но не так быстро. Только перед новым годом. И скажу вам больше, что ребята, которые с ним дружили из этих 80 человек, которые убегали, они с ним на связи, и когда поняли, что нет никакого наказания - они же на сегодняшний день все считаются как военнослужащие, просто статус у них СОЧ - то ребята, общаясь с ним, сейчас принимают такие же решения, потому что понимают, что никто никого не обманул, и человек действительно, без ответственности, вернулся на службу продолжать службу", - сказал Иевлев.
Он добавил, что волна возвращения таких военнослужащих еще не завершена и продлевать срок для возвращения нужно.
СОЧ в Украине - последние
Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 января, Верховная Рада Украины приняла закон, которым продлен срок до 1 марта 2025 года возвращения к службе тех, кто самовольно оставил часть (СОЧ) или дезертировал.