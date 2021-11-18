В частности, не исключена информационная провокация, что некоторые страны-соседи Украины якобы готовы принять беженцев, которым нужно лишь пересечь территорию Украины.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает о возможных информационных провокациях с целью перенаправления мигрантов на украинско-белорусский участок границы.

Об этом сообщает Аппарат СНБО.

ЦПД отмечает, что, согласно информации, распространенной Министерством внутренних дел и администрации Республики Польша, среди беженцев, которые находятся вблизи польской границы, распространяются слухи о якобы готовности Германии принять беженцев и о якобы принятых для этого логистических решениях: "Что к ним приедут автобусы из Германии, а Польша их пропустит".

Представители польских властей опровергают эту информацию как направленную на подстрекательство мигрантов к штурму польской границы и предостерегают от непродуманных действий.

Читайте такжеПолиция опровергла информацию о задержании мигрантов в Чернобыльской зонеВ свою очередь, "BBC News. Русская служба" сообщает, что для нивелирования распространения дезинформации среди мигрантов на все непольские номера мобильных телефонов, находящихся в пограничной зоне, направляются смс-сообщения с призывом не верить этим слухам: "Польская граница хорошо защищена". Такие же сообщения дублируются громкоговорителями на пограничных пунктах пропуска.

Специалисты ЦПД прогнозируют, что похожая тактика провоцирования может быть применена в направлении украинско-белорусской границы. В частности, не исключена информационная провокация, что некоторые страны-соседи Украины якобы готовы принять беженцев, которым нужно лишь пересечь территорию Украины.

Учитывая сложившуюся ситуацию, ЦПД направил рекомендации соответствующим органам власти о необходимости заблаговременно принять профилактические меры, в частности сформулировать сообщения на английском, арабском и других языках с информацией о нормах отечественного законодательства, регулирующих миграционные вопросы, и правовых последствиях незаконного пересечения границы. Сообщения должны быть предназначены для превентивного информирования лиц, которые могут пытаться незаконно пересечь украинско-белорусскую границу.

Миграционный кризис на границе Беларуси

На польско-белорусской границе наблюдается напряженная ситуация из-за миграционного кризиса.

Правительство в Варшаве обвиняет Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС - таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

10 ноября СНБО Украины принял решение об усилении охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

Сегодня Верховная Рада разрешила украинским пограничника применять силу и оружие для защиты границы.

Автор: Леся Лещенко