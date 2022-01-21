Россия сконцентрировала свои войска вокруг Украины в трех направлениях.

Александр Лукашенко утверждает, что границу с Украиной надо надежно защитить, обвинив в "неадекватности" украинское руководство.

Об этом он заявил на совещании по усилению военной безопасности Беларуси, цитирует Белта.

"Еще 10 лет назад никто не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целые объединения для защиты наших южных границ (...) Ее (Украины – УНИАН) действующее политическое руководство (...) ведет себя непредсказуемо и неадекватно", – заявил Лукашенко.

Политик добавил, что именно на такой случай "неадекватности" и на случай военных действий Республике "придется определяться": "Почти полторы тысячи километров южной границы Беларуси и Украины – это немалая протяженность".

"Чего бы нам это ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, нам ее надо надежно защищать", – заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь "хорошо представляет, как на это ответить".

В феврале на территории Беларуси пройдут внеплановые военные учения в рамках "Союзного государства" с Россией. Это будет происходить на фоне растущей угрозы новой российской агрессии против Украины.

Западная пресса еще зимой писала, что Россия сконцентрировала свои войска вокруг Украины в трех направлениях, среди них – приграничье с Беларусью.

США обеспокоены активным военным присутствием РФ в Республике. "Когда российский солдат пересекает границу Украины, мы имеем дело с действительно серьезной проблемой. Потому что это очень четкое нападение на Украину. То ли один солдат, то ли тысяча ... это реальный риск, и это высокий риск. Не только в Украину, но и недавно в Беларусь были отправлены солдаты. Поэтому это реальный риск", – сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По данным СМИ, лишь часть отправленных войск Россией в Беларусь якобы на "учения" действительно направляются на полигоны, остальные армейцы вместе с техникой остановились на полпути под Гомелем.

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