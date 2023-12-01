Около трети украинцев оценивают угрозу ракетного удара по их населенному пункту как высокую.

Половина украинцев считают, что всегда необходимо объявлять воздушную тревогу во время взлетов МиГов российских оккупантов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные на сайте организации. В рамках 25-й волны национального опроса "Украина в условиях войны" "Рейтингом" было проведено отдельное исследование относительно восприятия угроз и ожиданий зимы 2023-2024.

Отмечается, что около трети украинцев оценивают угрозу ракетного удара по их населенному пункту как высокую. Больше всего таких среди жителей Киева (57%), а также прифронтовых и деоккупированных территорий (около 42%). Зато военные действия на территории своего населенного пункта считают весьма вероятными лишь 10%, но среди деоккупированных и прифронтовых областей так считают до 20%.

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"Кроме того, половина (51%) украинцев считают, что всегда необходимо объявлять воздушную тревогу во время взлетов МиГов, потенциальных носителей"Кинжалов". Около 40% украинцев отмечают о целесообразности дифференциации тревог в зависимости от ситуации и реальности угрозы", - показали результаты опроса.

В то же время количество украинцев, которые вообще выступают против объявления тревог, не превышает 5%. "Наименьшей поддержкой эта норма пользуется среди жителей Киева: 59% из них считают, что тревогу в таком случае нужно объявлять не всегда, а в зависимости от ситуации", - говорится в сообщении.

*** Аудитория опроса, проведенного 22-23 ноября, - население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 1 тыс. респондентов. Метод опроса - CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 3,1%.

Тревоги из-за вылетов МиГ: последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский поручил разработать решение, которое позволит избежать долговременных тревог из-за вылетов носителей "Кинжалов" МиГ-31К.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что за весь период полномасштабного вторжения было верифицировано 10 применений Х-47М2 "Кинжал", а в этом году было шесть таких верифицированных пусков, три из которых завершились перехватом.

По его словам, этот вопрос - очень непростой, ведь речь идет о человеческих жизнях. Но, по его мнению, работающая экономика позволит сохранять их эффективнее не только на поле боя, но и в тылу.

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