Половина украинцев считают, что всегда необходимо объявлять воздушную тревогу во время взлетов МиГов российских оккупантов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные на сайте организации. В рамках 25-й волны национального опроса "Украина в условиях войны" "Рейтингом" было проведено отдельное исследование относительно восприятия угроз и ожиданий зимы 2023-2024.
Отмечается, что около трети украинцев оценивают угрозу ракетного удара по их населенному пункту как высокую. Больше всего таких среди жителей Киева (57%), а также прифронтовых и деоккупированных территорий (около 42%). Зато военные действия на территории своего населенного пункта считают весьма вероятными лишь 10%, но среди деоккупированных и прифронтовых областей так считают до 20%.
"Кроме того, половина (51%) украинцев считают, что всегда необходимо объявлять воздушную тревогу во время взлетов МиГов, потенциальных носителей"Кинжалов". Около 40% украинцев отмечают о целесообразности дифференциации тревог в зависимости от ситуации и реальности угрозы", - показали результаты опроса.
В то же время количество украинцев, которые вообще выступают против объявления тревог, не превышает 5%. "Наименьшей поддержкой эта норма пользуется среди жителей Киева: 59% из них считают, что тревогу в таком случае нужно объявлять не всегда, а в зависимости от ситуации", - говорится в сообщении.
*** Аудитория опроса, проведенного 22-23 ноября, - население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 1 тыс. респондентов. Метод опроса - CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 3,1%.
Тревоги из-за вылетов МиГ: последние новости
Ранее президент Владимир Зеленский поручил разработать решение, которое позволит избежать долговременных тревог из-за вылетов носителей "Кинжалов" МиГ-31К.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что за весь период полномасштабного вторжения было верифицировано 10 применений Х-47М2 "Кинжал", а в этом году было шесть таких верифицированных пусков, три из которых завершились перехватом.
По его словам, этот вопрос - очень непростой, ведь речь идет о человеческих жизнях. Но, по его мнению, работающая экономика позволит сохранять их эффективнее не только на поле боя, но и в тылу.