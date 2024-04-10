На днях президент заявил, что без помощи США Украине будет трудно не только победить, но и вообще выстоять.

Президент Украины Владимир Зеленский откровенно поделился тем, как говорит 11-летним сыном Кириллом о войне, пишет немецкая газета Bild.

"Украинский президент говорит о войне, но становится почти нежным: "Он (сын Кирилл - УНИАН) задает вопрос: когда мы победим? Ему одиннадцать, но я уверен, что он такой же, как и большинство украинцев". И, как ребенок, Кирилл хочет увидеть победу, которую принес его отец", - пишет издание.

При этом Зеленский снова становится серьезным и жестким, добавляет газета.

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"Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату. Мой ли это сын или другие граждане Украины, не имеет значения", - заявляет президент.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что его сын Кирилл и дочь Александра могли бы уехать за границу, но это было бы нечестно по отношению к другим людям, чьи дети идут на фронт. Поэтому, по словам президента, его дети остались в Украине.

Война в Украине - что нужно для победы

Напомним, на днях во время встречи с амбассадорами фандрейзинговой платформы United24 в онлайн-формате Зеленский заявил, что без поддержки Конгресса США в вопросе оказания помощи Киеву Украине будет трудно не только победить российскую агрессию, но и вообще выстоять в этом противостоянии:

"Я хочу дать вам месседж, и попросить подумать, что мы можем сделать вместе публично - возможно, какие-то сильные месседжи, какие сильные шаги, - чтобы привлечь внимание Конгресса и американцев к Украине".

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