Президент встретился с амбассадорами платформы United24 в онлайн-формате.

Без поддержки Конгресса США в вопросе оказания помощи Киеву Украине будет трудно не только победить российскую агрессию, но и вообще выстоять в этом противостоянии. Об этом во время встречи с амбассадорами фандрейзинговой платформы United24 в онлайн-формате заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас крайне важно "совместно делать очень конкретные вещи".

"И конечно, я хочу дать вам месседж, и попросить подумать, что мы можем сделать вместе публично - возможно, какие-то сильные месседжи, какие сильные шаги, - чтобы привлечь внимание Конгресса и американцев к Украине", - сказал глава государства.

Зеленский также попросил участников платформы продолжать работу, сосредоточенную на Украине.

"В условиях, когда другие конфликты и события в мире отвлекают внимание международного сообщества от Украины, важно, чтобы послы United24 продолжали свою работу, сосредоточенную на Украине", - подчеркнул президент.

Фандрейзинговая платформа United24 - что стоит знать

Фандрейзинговая платформа United24 функционирует с мая 2022 года по инициативе Владимира Зеленского. Среди послов проекта - актеры, режиссеры, предприниматели, музыканты, ученые, спортсмены и даже астронавт.

Благодаря их поддержке и усилиям доноров из 110 стран мира за это время в поддержку Украины было аккумулировано более 625 млн долл.

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