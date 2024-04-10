Он заявил, что Путин уничтожит все, если украинцы не будут иметь ресурсов ему противостоять.

Украина достигла впечатляющих успехов в создании и применении беспилотников для борьбы с российскими оккупантами. Впрочем, эти системы не способны заменить оружие, которое очень необходимо.

"Мы производим много беспилотников, но они не являются альтернативой любому оружию", - сказал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью изданию группы Axel Springer.

"Я думаю, что то, что мы увеличили производство, нам очень помогает. Но это не замена противовоздушной обороны, это не замена дальнобойного оружия, ракет, дальнобойной артиллерии", - сказал Зеленский.

Роль БПЛА в войне

Беспилотники были определяющим аспектом войны в Украине, со смертоносными системами всех форм и размеров. Их использовались для атак на суше, в небе и на море. И Москва, и Киев приложили усилия для увеличения внутреннего производства беспилотников, которые препятствовали маневру, фактически лишая обе стороны возможности осуществлять тайные действия на поле боя.

Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который был ключевой фигурой в усилиях страны по расширению инноваций и производства дронов, ранее в этом году заявил, что Киев планирует изготовить более 1 миллиона дронов в 2024 году. Ассортимент систем является одним из ключевых аспектов этой инициативы.

В последние месяцы украинская программа беспилотных летательных аппаратов принесла ей определенный решающий успех. Инновационный флот морских беспилотников уничтожил военные корабли Черноморском флота России, что помогло облегчить экономическое бремя, открыв ключевые морские коридоры.

Зрачного прорыва на поле боя достигли и FPV-дроны, уничтожая дорогую бронетехнику, в частности танки.

Как пишет Business Insider, украинская программа беспилотников не компенсирует того оружия, которое действительно нужно стране, но которого нет в арсенале. Украинские чиновники, включая Зеленского, неоднократно отмечали, что системы противовоздушной обороны являются одной из самых насущных потребностей для защиты как военных, так и гражданских в украинских городах от российских воздушных бомбардировок.

Выступая перед журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на прошлой неделе, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призвал членов военного альянса предоставить Киеву новую противовоздушную оборону.

"Patriot надо сейчас разворачивать в Украине, чтобы потом их не пришлось использовать по всему восточному флангу НАТО", - сказал Зеленский в воскресном обращении.

Он сказал, что необходима дополнительная противовоздушная оборона вокруг Харькова, который в последние недели стал жертвой непрекращающихся атак России.

Однако будущее американской помощи по безопасности Украине остается неизменным, поскольку законодатели-республиканцы продолжают блокировать военную помощь на сумму около 60 миллиардов долларов. Западные эксперты и официальные лица предупреждают, что Вашингтон продолжит вооружать Киев.

Для Зеленского такая поддержка Запада крайне необходима, поскольку он верит, что Владимир Путин не остановит наступление, пока украинские города не будут полностью разрушены.

"Если у нас не будет систем противовоздушной обороны и соответствующего дальнобойного оружия, которое бы отвечало Путину, он уничтожит нашу страну. Вот так будет выглядеть эта война: полное уничтожение, уничтожение приграничных территорий, городов, сел и так далее. Он все уничтожит", - сказал украинский лидер журналистам.

Другие заявления Зеленского

Недавно Зеленский признал, что без поддержки со стороны США Украине будет трудно не только победить, но даже устоять. Затем в интервью BILD он объяснил, что это будет означать.

"Он (Путин) все уничтожит. Он убьет очень много людей. Большинство людей не убегут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет выглядеть? Будет много крови. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч", - сказал президент.

Также президент Зеленский рассказал, что Украина разработала план нового контрнаступления. Он отметил, что для достижения этой цели украинским военным нужно оружие, в частности из США.

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