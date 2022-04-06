Обломок оккупантской ракеты спровоцировал отравление воды.

В Тернопольской области локализовали загрязнение воды, возникшее в результате разрушения резервуаров с удобрениями обломками российской ракеты.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Председатель ОВА отметил, что областной лабораторный центр проводит забор воды и почвы несколько раз в день. В расположенном у реки Иква селе Сапанов ситуация не изменилась - показатели вредных веществ до сих пор завышены.

"Загрязнение воды в Кременецком районе локализовано. Сейчас все населенные пункты, кроме села Сапанов, могут пользоваться водой для бытовых нужд", - сообщил он.

К селу уже подвезли питьевую воду.

"Мы надеемся, что уже завтра замеры в селе Сапанов покажут нормальные показатели. Сейчас же настоятельно рекомендуем придерживаться указаний Совета обороны области", - подчеркнул Труш.

Как известно, российские оккупанты впервые с начала полномасштабной войны обстреляли Тернопольщину.

В результате ракетного обстрела был поврежден резервуар с жидкими аммиачными удобрениями, как следствие они вылились в почву и проникли в водоносные слои.

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