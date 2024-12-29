Словакия заинтересована в немедленном окончании войны, говорит чиновник.

По итогам войны Украине придется отказаться от части собственной территории, потому что такова "реальность". Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк в эфире словацкого телевидения, пишет TASR.

По его словам, в интересах Словакии, чтобы российско-украинская война закончилась немедленно: чтобы на линии фронта воцарилось перемирие и между странами начались мирные переговоры. При этом Калиняк считает, что послевоенная форма Украины важнее, чем границы, которые установятся по итогам войны.

"Вероятно, Украина не осознает того факта, что никогда не сможет оказаться между Германией и Швейцарией, а взамен всегда будет иметь свою самую большую границу с Российской Федерацией. Кто здесь агрессор, не о чем спорить, потому что Россия пересекла все границы, правила и нарушила международное право. Но необходимо обратить также внимание на то, что происходит в других частях мира, и применять те же стандарты ко всем другим спорам", - сказал Калиняк.

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Перспективы мира в Украине

Словацкий министр является далеко не первым, кто считает неизбежной потерю Украиной своих территорий, которые захватила Россия. По крайней мере на некоторое время. Например, подобное мнение озвучивал президент Чехии Петер Павел. Он призвал смотреть на ситуацию реалистично, потому что "самым вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией".

Собственно, именно такой сценарий предусматривает и "мирный план", предложенный Китом Келлогом, отставным американским генералом, которого Дональд Трамп решил назначить главным по украинскому направлению. Согласно его плану, война будет заморожена по линии фронта, ни о каких территориальных обменах в плане речь не идет.

Более того, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский тоже публично допустил вариант, когда после мирного соглашения оккупированные территории так и останутся под контролем России. Возвращать их планируется дипломатическими методами.

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