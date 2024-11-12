32% граждан готовы к территориальным уступкам, 58% - против.

Между маем и началом октября 2024 года количество украинцев, которые готовы к территориальным уступкам ради мира, фактически не изменилось.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии(КМИС), проведенного в сентябре-октябре 2024 года.

Отмечается, что в период с мая 2022 года до мая 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство - 82-87% - стабильно выступали против никаких уступок.

Видео дня

"После мая 2023 года прослеживался постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года - до 26%, в мае 2024 года - до 32%. Между маем и началом октября 2024 года ситуация фактически не изменилась - сейчас 32% готовы к территориальным уступкам", - говорится в результатах опроса.

В то же время, доля тех, кто выступает против никаких территориальных уступок, соответственно, снижалась до мая 2024 года и достигла 55%.

"По состоянию на начало октября 2024 года, несмотря на все сложные обстоятельства, большинство украинцев - 58% - выступали против никаких территориальных уступок (текущий показатель в пределах статистической погрешности по сравнению с маем, то есть формально изменений не было)", - заявили социологи.

Всего было опрошено 2004 респондента. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% - для показателей, близких к 10%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Другой опрос КМИС - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным КМИС, среди украинцев впервые зафиксировано снижение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется. В частности, между февралем и октябрем 2024 года впервые фиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько будет нужно. При этом все равно большинство украинцев - 63% - утверждают, что они готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно. Вместе с этим с 3% до 6% стало больше тех, кто говорит об одном годе, то есть вместе об относительно долгом периоде говорят 69% украинцев.

Кроме того, 47% украинцев считают, что Россия имеет достаточно ресурсов для длительной войны против Украины, а 46%, наоборот, считают, что Россия исчерпывает запасы своих ресурсов.

Вас также могут заинтересовать новости: