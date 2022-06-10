Вместе с тем, эксперт одной из послевоенных проблем в Украине видит возможное разделение общества.

После окончания российско-украинской войны, которая длится уже 9 лет, украинцы, прежде всего, столкнутся с экономическими и демографическими проблемами.

Об этом заявил директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха в интервью НВ.

"Это проблемы экономические и демографические. Последние связаны с потерей населения, прежде всего мужчин. Еще одна серьезная проблема — люди, которые выехали из Украины", - отметил он.

Также существенным будет восстановление инфраструктуры, которую разрушили российские оккупанты.

"Если нас поддержат западные страны, то в результате мы, воспроизводя инфраструктуру, сможем ее осовременить. Ведь до войны Украина жила в условиях остаточной советской инфраструктуры и это ее тянуло обратно. Впрочем, все будет зависеть от того, что в первую очередь мы будем восстанавливать: инфраструктуру или коррупцию. И именно общественные организации и должны за этим следить. Если сейчас все их внимание сосредоточено на войне, то потом она должна быть сосредоточена на том, чтобы мы не восстановили коррупцию. От этого будет зависеть, сможем ли мы построить новую Украину", - отметил социолог.

Вместе с тем Головаха еще одной из послевоенных проблем в Украине видит возможное разделение общества.

"Сейчас мы объединились, консолидировались и это очень хорошо, но после войны можем расслабиться и возникнут претензии тех, кто воевал, к тем, кто не воевал, тех, кто говорил исключительно на украинском языке, к тем, кто говорит на "языке агрессора", и тому подобное. Вот даже сейчас возникают споры между беженцами и теми, кто остался, между теми, кто потерял жилье, и теми, у кого оно уцелело. И здесь я вижу три источника, которые могут это реально регулировать. Это представители государства, средства массовой информации и моральные авторитеты страны, которые должны призвать к толерантности и консолидации на восстановлении страны, а не на выяснении внутренних отношений", - отметил эксперт.

Ранее, как писал УНИАН, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что из-за нападения РФ на Украину украинцы будут иметь негативные последствия для своего психического здоровья. Согласно прогнозам Минздрава, в будущем психологической поддержки потребует около 15 миллионов украинцев. При этом около 3-4 миллионам нужно будет назначать медикаментозное лечение.

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