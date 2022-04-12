Так, в Харькове рашисты через Telegram пытались завербовать несовершеннолетнего, чтобы парень за денежное вознаграждение предоставлял информацию о позициях ВСУ на территории города.

Российские оккупанты используют детей в качестве шпионов и корректировщиков огня.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"В Харькове рашисты через Telegram пытались завербовать несовершеннолетнего, чтобы парень за денежное вознаграждение предоставлял информацию о позициях ВСУ на территории города. В Луганской области двое военных РФ лично предложили 16-ти летнему ребенку средства за информацию о местоположении и маршрутах передвижения украинских войск. Они заверили парня, что ему ничего не будет за то, что он несовершеннолетний", - написала Денисова.

По ее словам, Служба безопасности Украины сообщила, что в обоих случаях несовершеннолетние не успели передать информацию оккупантам.

Денисова отметила, что указанные действия являются грубым нарушением статьи 4 факультативного протокола к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, которой установлен запрет вербовать или использовать в военных действиях лиц, не достигших 18-летнего возраста.

"Дети должны рассматриваться как пострадавшие независимо от стороны, которой дети были завербованы или иным образом втянуты в военные действия. Прошу генерального прокурора обеспечить полное и объективное расследование по фактам незаконного вовлечения детей в военные действия. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушений РФ прав ребенка в Украине", - отметила омбудсмен.

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