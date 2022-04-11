Накануне состоялся третий обмен пленными с Россией.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова сообщила суточную стоимость содержания одного русского пленника для Украины. Ранее эту информацию обнародовали в МВД, но не называли конкретной цифры.

Как отметила Денисова в разговоре с LB, все зависит от места содержания пленника. Хотя суммы в основном одинаковые.

"В общей сложности 50 – 100 гривен, как и на наших обычных задержанных. Немного. Дело не в средствах. А в том, чтобы пленные у нас были", – сказала она.

Омбудсмен подчеркнула, что Украина придерживается всех международных норм и обеспечивает максимально гуманное отношение к пленным оккупантам.

"Мы же знаем, что наши люди тоже попали в плен", – добавила она.

Обмен пленными с Россией

Как сообщал УНИАН, первый полноценный обмен военнопленными состоялся 24 марта – Украина вернула 10 наших военнослужащих в обмен на 10 оккупантов.