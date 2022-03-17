Нет возврата к прошлому и разговоров о "братских народах", заверил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что Украина после войны создаст прочную границу с Российской Федерацией и больше не будет разговоров о "братских народах".

Об этом Подоляк сказал в интервью польским СМИ, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, у него спросили, как он видит отношения между Украиной и Россией после подписания мирного соглашения.

"Я вообще не вижу. Нет возврата к прошлому и разговоров о "братских народах". Мосты были взорваны. Мы создадим прочную границу и будем относиться к России так же холодно, как того заслуживает страна, которая вторглась в наш дом, чтобы убить нас", – подчеркнул Подоляк.

Еще у него поинтересовались, в этом случае отношения с Беларусью также охлаждаются.

"Это более сложная история. Это совсем другая страна, чем Россия. Мы не видим никакой агрессии или экспансионистских усилий со стороны Беларуси", – заявил Подоляк.

В то же время, он сказал, что Беларусь совершила огромную ошибку, вступив в союз с Россией.

"Зависит от нее финансово и энергетически. В связи с этими союзническими соглашениями, она предоставила России свою территорию, откуда запускаются ракеты. Ситуация очень плохая, но мы имеем в виду, что Беларусь является заложником Путина и не принимает активного участия в войне. Это не меняет того факта, что мы будем предъявлять юридические претензии Беларуси после окончания боевых действий. На детали мы должны подождать", – заявил Подоляк.

Ранее в Офисе президента говорили, что позиция Российской Федерации на переговорах с Украиной смягчилась, однако Украина настроена бороться до конца своих сил.

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