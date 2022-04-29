Российские войска разбомбили дом пожилого мужчины.

Разрушенное село Мощун в Киевской области, где проходило переломное сражение за Киев, понемногу оправляется от последствий, оставленных россиянами. Местные жители стали свидетелями зверств, которые оккупанты совершали в перерывах между бомбежками домов, среди них и 73-летний Юрий Кобзев.

Об этом говорится в сюжете ТСН,

Пенсионер Юрий Кобзев попал под бомбардировку российскими войсками своего дома, а когда попробовал выехать вместе с соседом Сергеем, то был расстрелян оккупантами из автомата и чудом выжил.

"Они из-за забора вышли с белой повязкой: "Стоять! Руки вверх!". Я поднял руки вверх. Потом сказали: "Ложись". А у меня радикулит, мне 73 года. Я только начал присаживаться, чтобы лечь, он начал стрелять. Я упал, потому что попали в ногу. Сергей ко мне подошел и начал меня тянут, а они начали кричать: "Там второй, там второй. Работаем, работаем". И снова из автомата начали стрелять. Сергей за угол дома спрятался, а я потерял сознание", - вспоминает пожилой мужчина.

Первую помощь пенсионеру оказали соседи, а когда смогли, то передали медикам. Сейчас он живет в доме без крыши и понемногу пытается его ремонтировать, хотя сам еще ходит с помощью костылей.

73-летний пенсионер верит, что власть поможет ему восстановить дом. Больше всего мечтает дожить до дня отплаты каждому оккупанту и трибунала над верхушкой Кремля.

Как ранее сообщал УНИАН, фотография венгерского фотографа, который зафиксировал, как украинка, прячась от обстрелов в киевской подземке, кормит свою крошечную дочь, превратилась в икону в итальянском храме.

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