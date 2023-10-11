Моше Реувен Азман отметил, что его внуки из-за российского нападения выехали в Израиль.

Главный раввин Украины Моше Реувен Азман показал фото своих маленьких внуков, которым пришлось прятаться от ракет террористов сначала в Украине, а затем в Израиле.

Он отметил, что на одном фото его внуки прячутся от ракет российских террористов в Киевской области в первые дни страшного вторжения в Украину.

Главный раввин Украины отмечает, что позже вместе с тысячами людей они эвакуировали внуков в Израиль и Европу. Также показал второе фото, где его внуки уже прячутся от ракет террористов ХАМАСа в Израиле.

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"Два разных уголка мира, но такая общая боль и борьба... сердце разрывается, видя эти лица, но я верю, что свет истины и вера помогут нам пройти через эти испытания", - написал он.

При этом отметил, что молит Всевышнего, чтобы он обрушил гнев и ярость на всех кто причастен к террору мирного населения.

Война в Украине и Израиле - главные новости

24 февраля 2022 года Россия напала на Украину, она стреляет по мирным городам, убивает людей, уничтожает украинские населенные пункты, социальную и критическую инфраструктуру. В полиции Киевщины сообщали, что захватчики в области убили 1374 украинцев, среди них - 38 детей. Мир узнал о Буче и других городах Киевщины, где мирных людей расстреливали в машинах, когда они пытались эвакуироваться.

А 7 октября 2023 года боевики ХАМАСа ворвались на юг Израиля, захватив несколько городов. Вторжение сопровождалось массированной ракетной атакой по израильским городам.

ЦАХАЛу удалось освободить населенные пункты от террористов, после чего миру открылись зверства ХАМАСа. Там также террористы расстреливали людей на улицах, захватывали в заложники.

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