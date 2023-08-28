Отмечается, что у убитого не было оружия, он не представлял никакой угрозы для оккупантов.

Российскому военнослужащему сообщено о подозрении из-за расстрела безоружного охранника магазина в Буче в феврале 2022 года.

Как отмечается в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, по данным следствия, 27 февраля 2022 года во время движения колонны российских войск в г. Буча, старший офицер россиян с помощью радиосвязи, распространявшейся на боевые машины батареи, отдал приказ идентифицировать всех лиц, которые были одеты в черную одежду, как врагов.

Отмечается, что этим приказом он нарушил принцип различения, поскольку значительное количество гражданского населения могло иметь атрибуты черного цвета. Такая "идентификация врага" могла привести к случайной гибели м ранениям мирных жителей.

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Так, российские военнослужащие заметили возле магазина NOVUS местного жителя, который работал там охранником и был одет в служебную одежду черного цвета с обозначением "охрана NOVUS".

"У мужчины не было оружия, и он не представлял никакой угрозы для оккупантов, но те решили выполнить преступный приказ и открыли огонь из автоматического огнестрельного оружия по гражданскому лицу. В результате таких действий российских военных мужчина получил ранение, от которого скончался", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве ОГП российскому военнослужащему - старшему наводчику 1-й самоходной артиллерийской батареи в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии Российской Федерации было сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Сейчас устанавливаются и другие лица, причастные к совершению этого преступления.

Оккупация Бучи - зверское преступление россиян

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины установила личности еще пятерых российских военных преступников, причастных к массовым убийствам гражданского населения Киевской области во время оккупации региона. Речь идет о военнослужащих 98-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил России.

В СБУ рассказали, что в начале марта 2022 года старший лейтенант Николай Симов приказал своим подчиненным расстрелять легковой автомобиль с мирным жителем Киева, который двигался по трассе вблизи поселка Здвижовка Бучанского района. В результате обстрела 33-летний киевлянин погиб на месте.

Мужчина ехал передать вещи первой необходимости своим знакомым, которые уже несколько дней находились в оккупации. Его тело российские военные закопали в ближайшем лесном массиве.

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