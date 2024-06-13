При этом каждый десятый украинец не может понять, чего добивается РФ в Украине.

Украинцы считают, что РФ начала войну, чтобы уничтожить украинскую нацию (34%) или устроить геноцид населения (26%), Такие результаты опубликовал Киевский международный институт социологии.

Еще 12% украинцев убеждены, что целью РФ является изменение в Украине власти и создание марионеточного государства, которое будет подчиняться Кремлю.

6% респондентов считают, что целью Кремля является полное присоединение Украины к России с сохранением определенной культурной автономии. А присоединение только оккупированных территорий в состав РФ выбрали 7% украинцев.

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В то же время, украинцам также предоставили один вариант официальной версии Кремля относительно начала войны - "денацификация и демилитаризация" Украины - такую версию поддержали 5% респондентов. Еще 11% затруднились ответить на вопрос.

Опрос был проведен в период с 16 по 22 мая методом телефонных интервью. В опросе приняло участие 1067 респондентов, проживающих во всех подконтрольных регионах Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом из 1067 респондентов 22 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

По информации аналитиков DeepState, в течение суток оккупанты имели продвижение сразу на нескольких участках фронта. В частности, возле Выемки, Новоалександровки, Карловки, в Новопокровском, Старомайорском, Красногоровке и Невельском.

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, активное наступление россиян может продолжаться, по разным оценкам, еще 3-5 недель. В течение этого времени РФ планирует как можно дальше продвинуться в направлении Покровского и Часового Яра.

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