Он рассказал, что россияне проводят штурмы на Покровском направлении ежедневно и каждую ночь с использованием малых групп по три-четыре человека.

Интенсивность штурмов на некоторых участках фронта уменьшилась, однако россияне не оставляют попыток захватить город Покровск Донецкой области. Об этом рассказал командир 503-го отдельного батальона морской пехоты Богдан Пржегалинский "Громадському радіо".

По его убеждению, есть две причины, по которым город так интересует российских оккупантов.

"Каждый крупный город - это удобный хаб для того, чтобы накапливать и сосредотачивать материально-технические средства, чтобы можно было концентрироваться и двигаться в разных направлениях", - пояснил он.

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По его словам, вторая причина является политической: Покровск - это не только большой город, но и достаточно медийный и длительное время находится на слуху в тех странах, которые следят за ходом войны в Украине. Комбат заявил:

"Это нужно им. Это откроет им определенные горизонты и сможет дать возможность наращивать свои усилия и продолжать движение в направлении, которое соответствует их общему замыслу".

Он рассказал, что россияне проводят штурмы на Покровском направлении ежедневно и каждую ночь с использованием малых групп по три-четыре человека. Кроме этого, они постоянно наносят удары по селам и городам на Покровском направлении, а также усложняют логистику для Сил обороны, потому что трасса Покровск - Днепр частично находится под их огневым контролем.

Война в Украине - ситуация на фронте

Украинские войска в Курской области продолжают удерживать большую часть захваченной территории. Однако они регулярно подвергаются ожесточенным атакам в результате российского контрнаступления, из-за чего командирам придется сделать сложный выбор - продолжать борьбу или отступить. Об этом писало издание Politico.

Отмечалось, что украинские войска рискуют оказаться в окружении врага, если командиры примут решение слишком поздно.

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