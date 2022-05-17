Грузы с помощью сопровождает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Волонтерские организации в Украине ежедневно совершают поездки на расстояния в сотни километров, чтобы доставить помощь по всей стране - как гражданским, так и военным.

В одно такое путешествие с группой волонтеров, среди которых - бывшие военные, отправился корреспондент ТСН.

В путь из Киева волонтеры отправляются глубокой ночью - после 2: 00. Цель - охватить как можно больше локаций - Одесская область, Николаевская и дальше - на восток.

Для военных везут форму и "все необходимое, что им нужно на сейчас, чтобы защищать нашу Родину", рассказывает один из волонтеров.

В коробках для них - квадрокоптер, тактическая амуниция, очки, павербанки, дальномерный тепловизор-прицел, и главное - снайперская винтовка.

Грузы с помощью сопровождает Департамент стратегических расследований Нацполиции. Их задача - помогать благотворительным фондам, чтобы грузы, гуманитарная помощь доставлялись на передовую, людям, которые в этом нуждаются.

В каждом населенном пункте волонтеры останавливаются на считанные минуты.

"5-7 минут и следует сместиться на несколько улиц влево. Есть вероятность обстрела, [если есть скопление людей] она не утихает", - говорит корреспондент Сергей Моргун.

На Николаевщину волонтеры привезли немало еды, ее доставили в села, что рядом с фронтом.

"Продукты долговременного хранения - всегда наиболее нужное. Такие волонтерская организация возила в Славутич, Ирпень и Бучу, Чернигов и Харьков. Здесь (в Баштанке на Николаевщине - УНИАН) в этом нуждаются не меньше. Немало тех, кто остался без работы, немало - переселенцев", - добавляет корреспондент.

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